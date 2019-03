21 mar 2019

Muchas de nosotras soñamos con lucir una piel luminosa, uniforme y joven como la de nuestras famosas e 'influencers' favoritas. Pero lo cierto, es que para lucir un cutis radiante, entre otras cosas, es esencial que demos importancia a realizar una buena limpieza facial, tanto por el día como por la noche. De hecho, lo que impide que luzcamos un rostro luminoso e hidratado, muchas veces tiene que ver con las impurezas, la contaminación o incluso con la propia grasa que genera nuestra piel y que acaba por obstruir nuestros poros, impidiendo que la piel respire correctamente.

Por todo esto, es muy importante que le demos a la limpieza facial diaria la importancia que se merece y que empleemos los productos más adecuados para ello. Si estás un poco perdida con qué productos elegir ¡tranquila! Mery Turiel nos lo ha puesto fácil.

Así es, la 'influencer' ha compartido con sus seguidores otro de sus trucos 'beauty' imprescindibles y no hemos podido resistirnos a tomar nota de ello: "Son cuatro pasos que estoy cumpliendo a rajatabla y me encanta como me está quedando la piel", comenzaba revelando la 'influencer'.

Mery Turiel ha compartido con sus seguidores de Instagram cuatro de sus imprescindibles de su rutina 'beauty'. pinit Instagram.

Esta vez, parece que Mery Turiel se ha apuntado a la cosmética coreana a través de cuatro productos de la marca Jowaé. Una marca que ella misma ha explicado que "está basada en la dermocosmética coreana y además sus productos tienen un 93% de origen natural".

Cuatro imprescindibles que ella aplica en su rutina de limpieza facial por las noches y entre los que no faltan: Agua micelar, spray hidratante, un sérum rejuvenecedor anti manchas y una crema hidratante para pieles normales y mixtas.

Para conseguir una limpieza facial en profundidad y con resultados, Mery Turiel aconseja seguir estos cuatro pasos. pinit D.R.

Mery Turiel se ha encargado de explicarnos como aplicar estos cuatro productos y sus diferentes funciones en el rostro: "El método coreano consiste en cuatro pasos: El primero es utilizar el agua micelar para limpiar, el segundo es preparar la piel que para eso se utiliza esta bruma en spray que deja la piel súper fresquita, el paso tres es el sérum que sirve para activar la piel" y luego el cuatro que rehidrata, rellena y refresca el rostro.

"Todo esto combinado deja una piel súper limpia y la verdad que me está encantando", asegura la 'influencer'. Eso sí, insiste en que para ello hay que "ser muy constante" en su aplicación.

Nosotras ya estamos pensando en incorporar estos nuevos productos a nuestra lista de imprescindibles en el neceser ¿Y tú? ¿Estás preparada para lucir una piel luminosa y radiante como la de Mery Turiel?

