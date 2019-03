28 mar 2019

El 55% de los adultos ha sufrido a lo largo de su vida quemaduras, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV). Con la llegada del buen tiempo los rayos comienzan a tener mayor impacto sobre la piel, por lo que en primavera hay que prepararla (y protegerla) para el verano. Es importante que te apliques protector solar a diario, tanto si vas a trabajar, como si vas a tomarte algo en una terraza o a hacer deporte al aire libre.

Un consejo: a la hora de elegir el protector solar más adecuado para ti, no debes fijarte solo en el que mejor se adapte a tus necesidades, o en el que tenga una textura u olor irresistibles; lo más importante es que sea un fotoprotector de amplio espectro. “Debe proteger contra la radiación UVA, la radiación UVB y los rayos infrarrojos. Y sí, es necesario optar por ellos porque todos estos rayos atraviesan la atmósfera e inciden sobre nuestra piel”, asegura Laura Izquierdo, química y cofundadora de Izba Nature. Además, hay que utilizar una cantidad óptima y reaplicar cada dos horas.

Día a día en la ciudad

Aunque no vayas a estar directamente expuesta al sol, durante el camino hacia el trabajo, el paseo después de comer o el café en la puerta de la oficina los rayos inciden sobre tu piel. Por eso es básico que te apliques un protector solar por la mañana, antes de salir de casa, y que lo reapliques cuando sea necesario. Elige una textura fluida que te proporcione un acabado uniforme y mate, pero sin renunciar a una alta protección, tal y como hace SPF 50 Perfecting Fluid de Lancaster.

SPF 50 Perfecting Fluid de Lancaster (48,10 €). pinit d.r.

Deporte al aire libre

En pleno momento operación bikini toca comer bien y hace deporte el mayor número de días posible. Si eres de las que prefiere ejercitase fuera en lugar de ir al gimnasio, no te olvides de la protección solar, tanto en la cara como en el cuerpo, antes de salir de casa. En este caso te apetecerá llevar una fórmula ligera, en formato bruma mejor, resistente al agua y al sudor. Y, si además, es capaz de neutralizar el olor corporal gracias a un aroma cítrico, como ocurre con Sports Invisible Sun Protection Mist de Shiseido, no se puede pedir más.

Sports Invisible Sun Protection Mist de Shiseido (45 €). pinit d.r.

Mañana en el campo

Cuando vas a dar un paseo por la montaña lo último que te apetece es llevar la mochila más cargada de la cuenta. Sin embargo, el protector solar no admite concesiones. Una alternativa es aplicarte el que más te guste antes de comenzar tu andadura y que después prestes especial atencióna las zonas más expuestas a la radiacción solar como son labios, pómulos, contorno de los ojos, nariz y frente. Puedes protegerlas con un stick, que no pesa, no ocupa casi espacio y es ultrafácil de aplicar. Nos gusta Super Stick Solaire Teinté SPF50+ de Sisley.

Super Stick Solaire Teinté SPF50+ de Sisley (59 €). pinit d.r.

