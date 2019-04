10 abr 2019

No es ningún secreto: Tacha Beauty se ha convertido en el templo de belleza de famosas e influencers como Paula Echevarría, Maribel Verdú, Vicky Martín Berrocal, Blanca Suárez, Marta Hazas, Nuria Roca, Juana Acosta, María Pombo, Paula Ordovás, Marta Carriedo o Alba Díaz. Por allí han pasado celebrities de todas las edades para probar sus irresistibles mascarillas faciales de carbón activo y sus efectivos tratamientos para disminuir la celulitis o para ponerse en manos de los mejores estilistas y hacerse un cambio de look sin temores, entre otros muchos servicios que ofrecen.

Ahora, su fundadora Natalia de la Vega acaba de publicar un nuevo libro que presentó este martes en Madrid junto a sus familiares, amigos y clientas más especiales. 'Belleza invisible' (Ed. RBA) no habla de belleza, habla de la historia, la vida y la experiencia de una mujer emprendedora que ha conseguido el éxito a pesar de las adversidades.

"Leyéndolo me echaba las manos a la cabeza, pero es que ella es auténtica, es así", explica Maribel Verdú sobre el libro y añade sobre Natalia: "Es una de mis mejores amigas, es la persona más generosa, buena y natural que he conocido. Somos lo peor con los prejuicios y ella me ha enseñado a no juzgar".

Y esa es justo la actitud de la empresaria más querida por el resto de famosas invitadas, que coincidían en esa personalidad arrolladora que atrapa e invita a que una vez que entras en uno de sus centros quieras volver una y otra vez. "Este libro es la explicación racional de porqué estaba tan agusto en Tacha, Natalia ha creado un pequeño oasis en medio de Madrid", comenta Marta Hazas.

¿La clave del éxito?

Natalia de la Vega no solo ha creado una comunidad de clientas fieles y apasionadas con el mundo beauty, sino que ha convertido Tacha casi en un centro de terapia. "En esta vida todos tenemos problemas, es más fácil abrirse a personas que no te conocen. En un centro de belleza dentro de una cabina, donde nadie te conoce, se cuentan muchas cosas. Consejos no doy pero creo que escuchar es muy importante y cuando escuchas estás ayudando también", explica Natalia.

La empresaria cuenta con más de 150.000 seguidores en Instagram, otro de los factores que más le ha ayudado a crecer: "Gracias a las redes sociales tenemos una visibilidad que hace años no teníamos, aún así sigo teniendo clientas conocidas que prefieren no exponerse y de las que también hablo en mi libro", concluye.

