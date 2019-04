17 abr 2019

Si la naturaleza te ha concedido unas cejas poco afortunadas, puedes hacer como Frida Kahlo, dejar que crezcan y ya está, o ponerte manos a la obra, pero no empuñes la pinza como si no hubiera un mañana. Antes de lanzarte con frenesí a la despoblación, traza las líneas maestras para conseguir la tipología que más te favorece. La primera vez recomendamos acercarse a un salón profesional para que defina el dibujo y vaya librándote de esos pelos mal puestos, pero si te sientes suficientemente capacitada para adentrarte tú solita en esta particular clase de corte y confección, hazlo con tiento y paciencia. Y si hace falta, emplea escuadra y cartabón, porque el objetivo, además de conseguir la forma ideal de las cejas, es que las dos sean simétricas, que no es tarea fácil.

La tendencia marca unas cejas vistosas, bien pobladas, pero definidas. Hasta ahí, todas de acuerdo (si las tienes finas, tampoco pasa nada, y además, siempre puedes engrosarlas con un lápiz o con microblading si buscas una solución duradera). Partiendo de esa base, conviene darles la forma que mejor encaja con tu tipo de rostro, como si fuera un traje hecho a la medida, porque las cejas no solo enmarcan nuestra mirada, sino que también tienen el poder de cambiar nuestra expresión, así que no infravalores el poder del diseño en esta parte de tu rostro.

Analiza cómo es el óvalo de tu cara y te diremos qué forma es la que mejor le sienta:

· Ovalado. Es el rostro canónico en lo que a belleza clásica se refiere –véase a Taylor Swift–, y también el que admite cualquier tipología de cejas, aunque las redondeadas son las que mejor le van. Y aunque se tenga esta estructura facial, si se tiene los ojos caídos, conviene apostar por un diseño que afine las cejas en el último tercio y las eleve ligeramente.

· Triangular o con forma de corazón. Para compensar la parte tan ancha de arriba y la afinada del mentón, es preciso depilar las cejas con una forma suave, sin picos pronunciados. En estos casos, hay que optar por una forma redondeada, como hace Scarlett Johansson.

· Redondo. En este tipo de rostros, como los de Gigi Hadid, unas cejas con el dibujo adecuado pueden contribuir a resaltar los pómulos escasamente pronunciados y equilibrar los rasgos. ¿Cómo? Creando un ángulo marcado, que conseguirá el efecto visual de afinar el rostro. Aparte de depilar la forma interior, también hay que hacer lo propio con el primer tramo de la ceja (hasta su punto más elevado) por su parte exterior en una ligera diagonal.

· Alargado. Como en el caso de Sarah Jessica Parker, lo mejor en las caras alargadas es apostar por unas cejas rectas, porque de esta manera se contrarresta la verticalidad de este rostro y da la sensación de que se acorta.

· Cuadrado. Keira Knightley es el clásico ejemplo, con una mandíbula muy marcada. Hay que buscar endulzar un poco los rasgos, y unas cejas circunflejas pueden hacer mucho para conseguirlo.

No te pierdas...

- Adiós a las cejas de Instagram: se llevan las cejas de Audrey Hepburn

- Consigue unas cejas perfectas como Jennifer Lopez

- Estas son las herramientas que necesitas para tener las cejas de Penélope Cruz