No hace falta ser una artista para diseñar la forma de cejas que deseas, pero la tarea –avisamos– tampoco es fácil. Si te atreves a crear por tu cuenta y riesgo unas cejas tan ideales como las que luce Penélope Cruz, conviene que veas unos cuantos tutoriales antes de empuñar la pinza y lanzarte a una despoblación frenética de pelos. Y, desde luego, nunca te saldrá bien si no cuentas con las herramientas básicas. Seleccionamos las cinco indispensables y la que le dará el bonus a tu look final, y te descubrimos su manual de uso para no errar en el intento.

Pinzas

Si no sabes por dónde empezar hazlo por aquí, eligiendo una buena pinza. Las pinzas de punta de biselada tienen mucho agarre y atrapan hasta el vello más fino… y sin pellizcos. Y si te cuesta verlos, elige una que lleve incorporada una luz, como esta La Pinzette de Beter (11,35 €); es de acero inoxidable y tiene punta oblicua.

Cepillo

Este, en apariencia, sencillo utensilio, además de disciplinar tus cejas, es imprescindible para peinar e ir viendo el resultado y corrigiendo a medida que vas depilando. Vamos, lo que se dice un must have para no encontrarte con sorpresas cuando hayas terminado. Angled Brow Brush & Spoolie de Benefit (23,95 €), incorpora un cepillo para peinar y dar forma y un pincel para definir.

Lápiz

Sin cejas no hay paraíso, y si hay calvas tampoco, así que disimúlalas con un lápiz del mismo tono que el resto de los pelitos para no desentonar. Y ten la precaución hacerlo con trazos que simulen pelos, no rellenes todo el hueco como si fuera un dibujo para colorear, porque quedará muy artificial. Brow Pencil de Bobbi Brown (25 €), es una fórmula con base de polvo y libre de cera.

Kit de maquillaje

Las cejas crecen a una lentitud asombrosa, así que si tienes que darles densidad o definir su forma, hazte con una paleta de sombras para cejas que te permitirá engrosarlas o ensancharlas. Backstage Brow de Dior (38 €), permite esculpir sin que se desplace el maquillaje, gracias a sus pigmentos de alta duración.

FIjador

Hay cejas de lo más rebeldes, aunque tengan el largo justo. En esos casos conviene ponerlas firmes con un producto que las mantenga en su sitio perfectas pero sin apelmazar. Brow Finish de Urban Decay (22 €), es un gel resistente al agua que fija las cejas durante 16 horas y sin dejar una sensación acartonada.

El plus

Para las perfeccionistas y las que se toman muy en serio estas manualidades, aquí viene el bonus: Calendula Eyebrow Elixir de The Lab Room (25 €), un bálsamo a base de hierbas y aceites esenciales que fortifica el pelo existente y favorece que vuelva a salir ahí donde haya calvas.

