10 may 2019

La carrera contrarreloj contra los kilos de más que hemos ido ganando este invierno, ya ha comenzado y con ella la operación bikini. Es ahora cuando los gimnasios comienzan a llenarse, empezamos de nuevo con nuestros mejores propósitos para una alimentación saludable y equilibrada, todo con el objetivo de poder lucir tipazo este verano. Pero esta carrera particular no siempre es fácil y muchas veces necesitamos una ayuda extra para conseguir eliminar esa flacidez que muchas veces acaba apareciendo en nuestros brazos o abdomen. Nuria Roca ya se ha puesto manos a la obra con su carrera particular antes del verano y ha aprovechado para compartir con sus seguidoras su secreto para conseguirlo.

Una evidencia más, con la que la presentadora ha vuelto a demostrarnos que no descuida ni un poquito el cuidado de su piel y tampoco de su cuerpo. Nuria Roca lo tiene claro, hace falta mucho ejercicio, una buena alimentación y la ayuda extra del reductor/tensor Slim Design de Elancyl.

Este producto se trata del primer reductor formulado con un activo inédito, tiene una doble acción reductora: Instensyl™ para un efecto tensor en la piel inmediato ultramotivador y duradero en el tiempo.

Slim Design Reductor-tensor reúne también un batallón de activos específicos: la Cafeína (indispensable para eliminar los lípidos), la Hiedra asociada a un masaje para favorecer el drenaje o el Extracto de manzana (seleccionado para reafirmar la piel).

Nuria Roca ya ha comenzado a utilizarlo para conseguir presumir de tipazo este verano. Si tú también estás pensando en hacerte con él para que la operación bikini se te haga mucho más fácil, solo nos queda decirte que podrás encontrarlo disponible en farmacias y parafarmacias.

¿Preparada para presumir de tipazo este verano?

