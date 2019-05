17 may 2019

Con la llegada de este verano adelantado, la operaci√≥n destape‚Ķ de pies ya est√° aqu√≠. ¬ŅQue todav√≠a no te has puesto? Muy mal, porque los pies, al igual que la cara, necesitan sus tratamientos todo el a√Īo, no solo cuando quieres presumir de ellos. Y, por cierto, el esmaltado no lo es todo. Vayamos pasito a pasito‚Ķ

Hazte una buena pedicura

Esto es algo m√°s que cortarte las u√Īas cuando empieces a ver agujeros en los calcetines. No lo resuelvas con un corte de tijeras mal hecho antes de irte a la cama. T√≥mate tu tiempo, c√≥rtalas rectas para que no se encarnen las u√Īas y lima los bordes para que no se astillen. Y, por cierto, mod√©rate con las lacas permanentes, porque aplicadas durante largo tiempo pueden hacer que las u√Īas se vuelvan m√°s finas y quebradizas.

Seca tus pies perfectamente

Despu√©s de ducharte o de pasar por los vestuarios del gimnasio, s√©cate bien los dedos y las plantas, ya que unos pies h√ļmedos son un foco que bacterias. Lo de menos es que provoquen mal olor, lo peor es que acabes con hongo o un papiloma, un virus que no es nada f√°cil de quitar y, adem√°s, resulta muy contagioso.

Momento spa

Hidr√°talos a diario

Este gesto básico en la cara también deberías extenderlo a los pies si quieres evitar durezas y esa piel de sapo que va a dejar al descubierto tu desidia cuando te pongas las chancletas. Si estás ya en un nivel de aspereza importante, opta por cremas que contengan manteca de karité.

Vigila tus talones

Únicamente nos preocupamos por ellos cuando ya es tarde y las grietas han hecho su aparición. Para que esto no ocurra aplícate eso de más vale prevenir que tener que curar. Cada dos semanas hazte una ligera exfoliación con un producto scrub o con un rodillo eléctrico y después aplícate una crema muy emoliente para reparar la piel.

Bien vestidos

Controla la sudoración excesiva de los pies, usa un calzado que transpire y calcetines de fibras naturales si vas a hacer deporte. Saltarse estas normas tiene sus consecuencias en forma de rozaduras, ampollas o alteración de la barrera de protección de la piel.

Mímalos como se merecen

A tus pies tambi√©n les gustan los masajes, as√≠ que d√°selos; no te costar√° nada hacerlo a √ļltima hora del d√≠a, mientras est√°s tumbada en el sof√° viendo la tele. Conseguir√°s reducir la tensi√≥n muscular que acumulan despu√©s de soportar a diario todo nuestro peso.

No hace falta que lo digamos, porque seguro que lo has notado: las altas temperaturas hacen que nuestros pies se hinchen. Si quieres evitarlo, combina ba√Īos fr√≠os y calientes para mejorar la circulaci√≥n sangu√≠nea.

