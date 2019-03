15 mar 2019

Lucir una mani-pedi perfecta es algo que ha veces no resulta tan fácil de conseguir como quisiéramos. Intentar cuadrar todas las obligaciones para conseguir acudir al salón, el tiempo de espera de después del servicio hasta que se seca el esmalte por completo y los elevados precios de algunos salones son algunos de los hándicaps a los que nos hemos enfrentado todas alguna vez. Sin embargo, acaban de lanzar al mercado la herramienta perfecta para esmaltarse las uñas con un acabado de lo más profesional. ¿Quién dijo que la manicura casera?

Sarah Gibson Tuttle, fundadora de Olive & June, una cadena de salones de uñas superchic con sede en Los Ángeles, es la creadora de este artilugio: The Poppy. Fabricado en caucho suave al tacto, de color rosa millenial, se ajusta a la tapa de cualquier bote de laca de uñas y brinda control y comodidad para que los no muy hábiles en el esmaltado puedan maquillar fácilmente tanto su mano izquierda como su derecha.

Después de realizar encuestas por todo Estados Unidos, Tuttle se dio cuenta de que fuera de las áreas metropolitanas como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, las mujeres no tenían tanto acceso a los salones de mani-pedi y que tampoco se realizaban una manicura casera por no tener paciencia para aplicar bien el esmalte. De hecho, la propia profesional se percató de que la mayoría de los esmaltes tienen un diseño bonito, pero la zona donde se agarra el pincel es pequeña y difícil de usar, especialmente con tu mano no dominante. Por eso la ergonomía de The Poppy es primordial y la fundadora de Olive & June estuvo probando personalmente durante un año los diferentes prototipos hasta dar con el diseño perfecto.

¿Sabes que la mayoría de las personas necesitan de siete a ocho veces para conseguir un buen resultado al hacerse una manicura en casa? Sin embargo, lo normal es desesperarse a la segunda y dejar de pintarse las uñas en el hogar. En cambio, esta nueva herramienta promete motivar a los novatos mientras aprenden, ya que está demostrado que si hay una sensación de logro durante el camino, se sigue adelante. ¡Ya no tienes excusas para lucir una manicura perfecta a diario!

