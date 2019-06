5 jun 2019

Hay pocos ingredientes de belleza tan adorados como el aceite de coco. Su éxito es tal, que no solo sirve para hidratar la piel de todo el cuerpo, sino que también se usa para revivir el pelo dañado, desmaquillar el rostro, nutrir las cutículas e incluso para limpiar los dientes (oil pulling). Sin embargo, desgraciadamente el aceite de coco no ayuda a curar una quemadura provocada por el sol.

Y, aunque por internet hay gente que aconseja aplicarlo a modo de unguento sobre la piel quemada por el sol, el aceite de coco “ni curará la quemadura ni aliviará el dolor; es más, podría incluso empeorarlo. Para aliviar una quemadura solar es necesario deshacerse de la inflamación lo más rápido posible y aplicar aceite de coco sobre ello podría prolongar ese proceso”, asegura la esteticista Cristina Galmiche. Mejor opta por remedios caseros comprobados, como “poner encima una bolsa de hielo cubierta con un paño, aplicar aloe vera puro o tomar algún antiinflamatorio oral”, aconseja la experta.

Aunque, para ser sinceras, el aceite de coco no es totalmente inútil cuando se trata de recuperar la piel dañada. Como tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, puede venirte genial una vez hayan pasado unos días tras el desastre solar para mantener tu piel hidratada y así evitar pelarte o que se convierta en piel de lagarto. Eso sí, “no cubras tu quemadura con cualquier tipo de loción pesada, ya que no conviene ocluir la zona. Y olvídate del aceite de coco si tu piel es propensa al acné, ya que al ser un humectante oclusivo puede obstruir tus poros y agravar el brote”, añade la experta.

