19 jun 2019

A pesar de las advertencias, aún sigue habiendo personas que no se protegen adecuadamente frente a los rayos solares. De hecho, el 49% de las mujeres españolas confiesa que su piel se quema al menos una vez durante el verano y el 51% afirma que suelen notarse más manchas en la piel al finalizar el verano, según datos del último estudio de Birchbox. Usar un cosmético con un factor de protección solar alto, reaplicarlo las veces que sea necesario, evitar exponerse al sol en las horas más críticas (de 12 a 16h) y no olvidarse el sombrero son algunos imprescindibles . Los doctores Ricart y Juanes, director médico y especialista en dermatología estética de Instituto Médico Ricart en Ruber Internacional Madrid te cuentan cuáles son sus tips para tomar el sol este verano para no tener un rostro envejecidocuando este termine.

Más vale prevenir que curar

Lleva siempre contigo un buen protector solar. De esta manera no solo protegerás tu piel si estás sentada en una terraza, dando un paseo por el campo o tomando el sol en la piscina o el la playa, sino que también evitarás tener que comprar en una tienda de playa, donde los precios son desorbitados y la calidad del protector solar no siempre es la más óptima, debido a que el almacenaje no es el más adecuado para conservar sus propiedades.

Aplica el protector antes de salir de casa

Una vez has llegado a la playa, encontrado un sitio para dejar la toalla y te has quitado la ropa, lo que menos apetece es ponerse a echarse el protector solar. Una buena opción es aplicártelo antes de salir de casa y, de esta manera, también estarás protegida durante el trayecto desde esta al mar (o al sitio en el que vayas a tomar el sol). Además, el hecho de que no haya un sol cegador, exceso de aire o mirones, propiciará que la aplicación sea más concienzuda y, por tanto, más eficaz. Eso sí, este hecho no te exime de repalicarte la protección solar a lo largo de la jornada.

Ponte una alarma en el móvil

Cuando estás entretenida el tiempo pasa volando, por lo que no es de extrañar que se te olvide reaplicarte el protector una vez haya pasado el tiempo recomendado por el fabricante (de hora y media a dos horas). Si quieres evitar quemarte, ponte una alarma en el móvil para que te avise de cuándo es el momento de volver a poner tu piel a salvo.

La vitamina C, tu aliada

Si combinas un sérum de vitamina C con tu protector solar conseguirás un escudo de protección de lo más eficaz. La vitamina C es un potente antioxidante que no solo ayuda a iluminar la piel, sino que también previene y combate la hiperpigmentación provocada por el daño solar: Nuestro preferido es C E Ferulic de Skinceuticals.

No te olvides del sombrero y de las gafas de sol

Cualquier experto de la piel no va a tomar el sol sin su sombrero y sus gafas de sol. Es más, muchos de ellos dicen que no se quitan el primero ni cuando van a meterse al agua, ya que en el rostro es donde es más visible el envejecimiento cutáneo provocado por el sol. Y lo mismo ocurre con las gafas: son imprescindibles para proteger los ojos, área facial donde las arrugas aparecen primero. Lo último son tanto los sombreros de tejido UP, como las lentillas con protección solar; ambos protegen de los rayos UV.

