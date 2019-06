20 jun 2019

La belleza es esencial para Paula Echevarría. A la actriz le gusta cuidarse y nos lo ha demostrado en más de una ocasión con los productos que tiene en su neceser. Como el aceite multiusos con el que hidrata y prepara su cuerpo de cara al verano o las ampollas para el pelo con las que protege su cabello del sol, la sal y el cloro. En esta ocasión, nos ha desvelado una mascarilla facial que promete transformar el aspecto de nuestro rostro desde el primer uso.

"Me la habían recomendado varias veces y creía que sería buena, pero me ha sorprendido en solo 5 minutos. Me ha dejado la piel como si llevara un filtro de Instagram. Es detox, elimina las impurezas, regula el exceso de grasa, afina los poros y alisa la piel. Además es antipolución y protege de la luz azul", comenta Paula Echevarría sobre el producto.

Se trata de la nueva Wondermask de la firma beauty Cocunat. Un tratamiento cinco en uno 100% libre de tóxicos que actúa desde el primer uso.

Entre sus ingredientes estrella se encuentran el jengibre, que es un eficaz antienvejecimiento, la arcilla blanca y la Rosa Gallica, que son dos poderosos antioxidantes, o la manzanilla que calma y elimina las rojeces.

Con la piel limpia y seca, aplica una capa del producto y déjalo actuar durante un tiempo dependiendo del tipo de piel. Para las pieles grasas podrás dejarlo hasta 10 minutos, para las secas no debes superar los 5 minutos y para las más sensibles, retira la mascarilla en un máximo de 3 minutos. Después retira con abundante agua tibia con movimientos circulares muy sutiles para una exfoliación suave.

Mascarilla facial Wondermask de Cocunat. (49,90 euros). pinit cocunat

Consigue el producto a través de la página web por 49,90 euros y cuida tu rostro desde ya.

