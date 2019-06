23 jun 2019

Hay quien prescinde del agua micelar en su rutina del día a día. Esto se debe a que prefieren las toallitas desmaquillantes o las cremas que, además de no dejar rastro de maquillaje en tu rostro, te hidratan especialmente antes de dormir. Sin embargo, puede ser una mala idea que en tu necesr no haya agua micelar porque se acaba de descubrir que es el producto idóneo no solo para tu cara, también para la limpieza de tus complementos. ¡Dos en uno!

En los últimos días no se ha estado hablando de otra cosa en Instagram... Al parecer, hay quien ha descubierto que, concretamente, el agua micelar de Garnier (el botecito transparente con tapón rosa que estamos acostumbradas a ver en todas partes) además de ser nuestro mejor aliado, es uno de los productos a los que ponemos la etiqueta de "bueno, bonito y barato" y sirve para quitar la suciedad de todo lo que se te ocurra, concretamente tus zapatos o deportivas. A todos nos pasa: cuando llevamos unas deportivas blancas ocurre que se manchan. ¿Cómo lograr que vuelvan a estar como el primer día? Usando tu agua micelar de siempre.

Así lo han demostrado cientos de personas, pero la que m´ cerca nos pilla es la influencer Aretha Fusté. Ella misma compartió en su cuenta de Instagram este truco y aseguró que funciona porque ya ha hecho uso de ello en alguna que otra ocasión. Teniendo en cuenta que el producto, que se vende por unos 4 euros, está disponible en varios tamaños, el bote más pequeño es genial para llenar diariamente en nuestro bolso. Nunca se sabe para qué nos puede ser de gran ayuda...