¬ŅSi no te vistes con la misma ropa que tu chico, por qu√© te aplicas el mismo protector solar? Vale, en una situaci√≥n de emergencia cualquiera sirve, porque aunque no sea el m√°s adecuado, mejor ese que ninguno, pero si tienes la posibilidad, el√≠gelo a conciencia. El protector solar debe ser un traje personalizado, as√≠ que ve tom√°ndote estas medidas para que te quede como un guante y convi√©rtelo en un b√°sico de tu armario de verano.

¬ŅDe qu√© color es tu piel?

Primero tienes que saber de qué fototipo eres. Hay seis. El 1 se corresponde con pieles muy blancas y con pecas, que no se broncean nunca, pero se queman rápidamente, por lo que es obligatorio elegir un solar con SPF (factor de protección solar) 50. En el otro extremo, el fototipo 6, se refiere a pieles negras sin pecas, que no se queman nunca y se broncean con facilidad. Aquí puedes bajar a un SPF20. Y entre los dos, los grados intermedios, que nunca deben bajar de un SPF30 y que conviene que comiencen los primeros días con un SPF50.

¬ŅCu√°nto tiempo vas a exponerte al sol?

No te tumbes sin m√°s en la toalla. Antes calcula cu√°nto puede resistir tu piel sin que se queme y, avisamos, esto no es uno de esos retos absurdos que circulan por la red. Si tu piel tarda cuatro minutos en ponerse roja sin protecci√≥n, tendr√°s que multiplicar ese tiempo por el n√ļmero del SPF del producto. Por ejemplo, si te aplicas un fotoprotector con un SPF30, la capacidad de defensa de la piel ante el eritema ser√° de 120 minutos, as√≠ que no te la juegues.

¬ŅQuieres prevenir el m√°ximo de da√Īos potenciales?

Entonces aseg√ļrate que el fotoprotector que compras es de amplio espectro. Esto significa que te tiene que proteger de toda la radiaci√≥n. ¬ŅTe pierdes en esto? Pues es muy f√°cil. En el bote debe figurar que protege frente a los rayos UVA, que son los que provocan el envejecimiento y las manchas de la piel; a los UVB, que son los causantes de las quemaduras y del melanoma; y los infrarrojos(IR), que tienen una mayor longitud de onda, por lo que llegan a las capas m√°s profundas de la piel y da√Īan el ADN de las c√©lulas.

¬ŅPrefieres defender tu piel desde dentro o desde fuera?

Para eso tendr√°s que fijarte en el tipo de filtros que lleva el fotoprotector. Los filtros f√≠sicos o minerales no se absorben, por lo que son los m√°s recomendables para las pieles sensibles y para los ni√Īos. Funcionan como si fueran un escudo, pues lo que hacen es que los rayos reboten. Los filtros qu√≠micos penetran en la piel y lo que hacen es absorber la energ√≠a solar y neutralizarla.

¬ŅPara qu√© lo vas a usar?

Hazte esta pregunta, porque es importante. Si eres de las que va a la playa pero no pasas del chiringuito o de la tumbona, te servir√°n casi todos. Pero si te vas a meter en el agua, elige una f√≥rmula wateresistant (act√ļan durante 40 minutos de inmersi√≥n) o waterproof (aguanta 80 minutos), para que el reflejo del agua no queme tu piel, porque esas gotas sobre tu piel act√ļan como si fueran una lupa y potencian la quemadura. Y si lo que quieres es que te proteja mientras haces ejercicio al aire libre, compra un producto sport, que est√°n hechos a prueba de sudor y que si se desplazan no pican en los ojos.

¬ŅQu√© tipo de piel tienes?

En el mercado hay un montón de opciones de texturas, y normalmente, es una cuestión de gustos, pues todas están formuladas de manera segura y eficaz. En todo caso, por lógica, si tu piel es grasa, lo mejor es que escojas fórmulas con efecto seco, como geles o mousses. Si es seca, como tomar el sol produce deshidratación, lo mejor es que optes por cremas untuosas o aceites. Y, si quieres un plus, busca fotoprotectores antienvejecimiento, antimanchas o especiales para pieles sensibles.

Y ahora que tienes resueltas todas las dudas para no equivocarte a la hora de comprar el fotoprotector, solo falta una cosa: que no te olvides de aplic√°rtelo ning√ļn d√≠a, aunque no vayas a la playa este verano.

