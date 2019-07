15 jul 2019

¿A que te gustaría no sudar? Pues eso es imposible, y mejor que sigas haciéndolo, porque es el mecanismo que tenemos para regular la temperatura y eliminar toxinas, dos funciones básicas de nuestro organismo. Pero eso no quiere decir que tengas que ir con los brazos pegados al cuerpo para que no se vea ese cerco que luces debajo de las axilas y tratar de contener el hedor.

Existen soluciones para no llegar a esas situaciones que dan tanta vergüenza. Para empezar, sigue una limpieza escrupulosa de las zonas donde el olor del sudor es más intenso, como son las axilas y las ingles, y mantén esas áreas rasuradas para evitar que los microorganismos proliferen. Ponte ropa limpia todos los días, especialmente en verano, y mejor si es de algodón y holgada. Aunque seas muy ecológica, no ahorres en los lavados de la ropa deportiva. Si sales a hacer ejercicio, cuando llegues a casa mete en la lavadora todo lo que llevabas puesto, porque además de ser poco higiénico repetir indumentaria, ya que el olor impregna los tejidos, aunque tú no lo huelas, te aseguramos que al que se ponga a tu lado en el gimnasio le va a llegar el tufillo a sudor.

Además de este protocolo de actuación básico, conviene hacerse con un producto que en verano es tan indispensable como el fotoprotector. Ni se te ocurra salir de casa sin haberte aplicado un desodorante o un antitranspirante, que combatirá el mal olor causado por la fermentación de las sales y toxinas que secretan las glándulas sudoríparas. ¿No sabes cuál escoger? Para gustos, los colores, pero elige con conocimiento de causa, porque no son lo mismo ni actúan de igual manera.

El mecanismo de funcionamiento de los desodorantes es neutralizar el mal olor, algo que consiguen incorporando ingredientes que absorben la humedad y activos antibacterianos en su formulación. Los antitranspirantes, en cambio, lo que hacen es reducir la producción de sudor y bloquear, en parte, su liberación, taponando las glándulas sudoríparas, por lo que los expertos aconsejan dejarlo para las situaciones extremas.

Si tienes una piel muy sensible mira bien la composición y opta por una fórmula libre de alcohol, perfumes y sales de aluminio, que pueden ser muy irritantes.

Ah, un aviso que agradecerás: olvídate de las comidas picantes o muy calientes, porque la temperatura interna del cuerpo aumenta… Y también su prisa por enfriar el organismo a base de liberar toxinas por la vía rápida del sudor. Y evita, especialmente, los platos condimentados con ajo o cebolla si no quieres dejar huella (invisible pero olorosa) a tu paso. El alcohol tampoco es un buen aliado, porque dispara la producción de sudor, así que abusa todo lo que quieras del agua, que además de refrescarte te evitará los malos olores.

