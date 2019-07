17 jul 2019

Con la llegada de las redes sociales a nuestras vidas el selfie –fue declarada palabra del año en 2013– revolucionó la forma de hacerse un retrato. Poco después llevó el helfie, que es una autofoto en la que se presume de melena y después hizo su aparición el belfie, que no es otra cosa que tomar una foto del trasero y subirla a Instagram. El último en llegar ha sido el legfie, el encargado de convertir a las piernas en las protagonistas del mundo online.

El objetivo está claro: conseguir que las piernas salgan lo más favorecidas en la instantánea. Para ello no solo es importante la postura, donde es mejor que no cruces tus piernas si estas no son delgadísimas, que las juntes a la altura de la rodilla, si estás de pie, adelantes una de ellas para estilizar, y que coloques la cámara de tal manera que la foto se haga desde arriba, sino que también hay que elegir una buena luz para que el resultado sea perfecto. Asegúrate de que el sol no incida directamente sobre tus extremidades inferiores, o la celulitis o cualquier tipo de imperfección estará más visible a simple vista, y opta por colocarte en la sombra o por esperar a última luz del día, cuando el sol no es tan duro.

Además, es imprescindible que tus piernas estén bien hidratadas y mejor si su aspecto es satinado y luminoso; fácil de conseguir con un aceite en seco que contenga partículas iridiscentes o con un poco de iluminador. Y un toque de autobronceador te ayudará a adelgazarlas visualmente. “Tan solo tienes que aplicarlo en forma de semicírculo en la cara interna de los muslos y trazar una línea por la parte exterior de cada pierna”, explican desde la marca St. Tropez. Prueba su Watermelon Infusion Bronzing Mousse, que es un producto que tiene un ligero tono que sirve de guía para ver el resultado de inmediato u que, pasadas unas horas, aporta un bronceado natural que dura hasta diez días.

