19 jul 2019

Compartir en google plus

Dermatólogos, facialistas y maquilladores. Todos los expertos de la piel opinan lo mismo: una exhaustiva limpieza y una buena hidratación diarias son fundamentales para lucir una piel radiante. Por la mañana hay que eliminar los restos de las cremas que nos hemos aplicado la noche anterior con ayuda de un limpiador suave y luego hidratar y proteger del sol. Por la noche toca deshacerse del maquillaje y de la suciedad que se han acumulado durante la jornada en el rostro para después aplicar un tratamiento específico de noche.

La actriz Elena Rivera se ha aprendido estupendamente la lección y nos cuenta paso a paso en un vídeo en qué consististe su rutina diaria. Al levantarse utiliza agua micelar empapada en algodón para luego tonificar su rostro con agua termal –“me hidrata, calma y protege la piel”, asegura–. Después se aplica un sérum de base acuosa para hidratar las capas más profundas de la piel y un contorno de ojos de textura muy liviana, pero que nutre en profundidad esa zona tan delicada. Por último, utiliza una crema hidratante que, “no solo me hidrata la piel, sino que su textura ligera y fresca, me proporciona una base perfecta para aplicar el maquillaje. Todo de su firma de farmacia de cabecera, Uriage. Descúbrelo todo a continuación en el tutorial que ha grabado.

Reproducir Video: Elena Rivera nos descubre todos los secretos de tu piel impecable..

Una vez que se ha maquillado, no se olvida del truco final: rociar su rostro con agua termal de Uriage. “Es perfecta para fijar el maquillaje”. Luego, por las noches, nunca se olvida de limpiarse bien la cara, aunque no se haya maquillado durante el día. Y, una o dos veces por semana, añade a su rutina de belleza nocturna “una mascarilla de agua que, como tienen una textura gel que se absorbe perfectamente, no hace falta retirarla; así actúa toda la noche, mientras duermes”.

Agua Micelar (15,80 €), Contorno de ojos (16,80 €), Agua Thermal (8,10 €) y Crema de Agua (19,30 €). Todo de Uriage. pinit d.r.

Como ves, no es nada fácil de llevar a cabo, sino que tan solo hacen falta unos minutitos frente al espejo por la mañana y otros por la noche, y seguir la propuesta en firme de no saltarse ni la limpieza ni la hidratación ni un solo día.

No te pierdas...

- Así es la rutina de belleza de la piel a lo Marie Kondo

- Limpieza facial perfecta: los mejores productos

- Cuatro claves para acertar con tu crema hidratante