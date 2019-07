25 jul 2019

Si hace unas semanas conocíamos que el secreto del rostro joven de Sarah Jessica Parker está en una crema de farmacia que cuesta muy poco, ahora hemos descubierto que su compañera de profesión, Nicole Kidman, utiliza a diario una antiarrugas con dos de los ingredientes estrella que combaten los signos de la edad: el ácido hialurónico y el retinol.

Y no podemos estar más living porque está disponible y porque si una de las actrices más cotizadas de Hollywood no se gasta más de 22 euros en su hidratante facial es porque parece que le funciona de maravilla.

La protagonista de 'Big Little Lies', confesó a la revista People en una entrevista que utiliza esta crema para el rostro a diario porque le aporta todos los beneficios del retinol sin que resulte muy agresivo en su dermis. "Mi piel sensible no se pone roja ni escamosa", confesaba la actriz. Y es que a diferencia de otros productos más fuertes, la Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Night es apta para todo tipo de pieles.

Crema antiarrugas Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Night. pinit amazon

Su fórmula está pensada para que los efectos sean inmediatos: difumina la apariencia de las arrugas más profundas, incluyendo frente, mejillas y patas de gallo, ilumina y rejuvenece el rostro desde dentro, favorece la creación de colágeno y suaviza las líneas más finas. Además, los dos ingredientes nombrados anteriormente también son un perfecto aliado contra los granitos y las rojeces.

Lo más importante es que en los primeros usos utilices mucha protección solar y lo apliques preferiblemente por la noche con movimiento circulares, ya que la piel estará algo más sensible y el sol podría dañarla. Esta crema antiarrugas podrás encotrarla en las estanterías de las farmacias pero también en Amazon por solo 21,01 euros. ¡Adiós arrugas!

