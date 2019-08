8 ago 2019

Compartir en google plus

Cinco de cada diez españolas confiesan que suelen tener reacciones en la piel cuando se exponen al sol, según el último estudio de Birchbox. Y es que no debemos olvidar que cuando tomamos el sol no estamos haciendo otra cosa que agredir a nuestra piel con un agente externo que produce cambios en su color y textura. Por eso es fundamental no solo que la protejas adecuadamente durante el baño de sol, sino que también debes aplicarle los cuidados necesarios tras él. Y esto se traduce en aftersun y más aftersun, producto que, según el mismo estudio de Birchbox, utiliza el 81% de las españolas. Si eres de las que perteneces al 19% restante, sigue leyendo y te concienciarás de que el uso del aftersun es mandatorio.

Qué hace el aftersun

“La fotoprotección debe acompañarse de una reparación después de la exposición solar y de una hidratación intensa y diaria”, advierte Patricia Cuenca, directora técnica del centro Oxigen. La función del aftersun es calmar, regenerar y reparar la epidermis, aparte rehidratar en profundidad y eliminar la sensación de sequedad y tirantez, dejando la piel jugosa y tersa. Por no hablar de que su fórmula también ayuda a prolongar la duración del bronceado y consigue que este se vaya de manera uniforme.

¿Por qué no es igual que un body milk?

El sol, la sal del mar o el cloro de las piscinas son factores que provocan la deshidratación de nuestra piel, que se muestra mate y menos elástica. Además, durante el verano es normal que nuestra piel esté algo inflamada e irritada, por lo que hay que extender sobre ella un producto cuyos principios activos actúen como antiinflamatorios y regeneradores de la piel, de forma que reparen en profundidad tras la exposición y devuelve a la piel el equilibrio que tenía antes de ella. Y, aunque el body milk o la crema corporal sí que hidratan, no tienen por qué tener activos calmantes, refrescantes o regeneradores, básicos tras la exposición solar.

After Sun de Muti (33,50 €). Restore Body Gel de Apoem (35 €). Gelée Rafraîchissante Après Soleil de Clarins (29,50 €). pinit d.r.

Cuándo hay que aplicarlo

Tienes que aplicar una buena capa de producto al terminar la jornada de sol, una vez te hayas duchado; aunque también es recomendable repetir la acción por la mañana, durante todos los días que duren tus vacaciones y también las semanas después de volver de ellas. Prueba a guardarlo en la nevera y verás qué alivio siente tu piel al aplicarlo tan fresquito. Pero para intensificar la hidratación de la piel, también puedes optar por usar el aftersun por la noche y aplicar por la mañana una buena hidratante en versión crema o en aceite.

Qué ingredientes debe contener

El aloe vera y la rosa mosqueta son los ingredientes de siempre, perfectos para reparar la piel después de la playa o la piscina. Pero si buscas una formulación más innovadora, “elige activos que ayuden a reparar el posible daño solar como la niacinamida –forma soluble en agua de la vitamina B3 que tiene propiedades antioxidantes capaces de neutralizar la acción de los radicales libres y antiinflamatorias para calmar la piel después del sol y es una grandísima aliada contra la hiperpigmentación. El extracto de hojas de buddleja también ayuda a reparar la piel después del sol y a neutralizar el daño de los radicales libres, ya que es extraordinariamente rico en flavonoides, antioxidantes y ácidos fenólicos”, recomienda Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en farmacia y fundador de Twelve Beauty.

No e pierdas...

- Así tienes que cuidarte la piel después de volver de la playa o la piscina este verano

- Los mejores aftersun para tu rutina de belleza

- Ocho trucos y diez productos para prolongar tu bronceado