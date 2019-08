12 ago 2019

Si hay un producto estrella en cualquier neceser, es la crema hidratante. Ni en invierno ni en verano podemos pasar sin este cosmético, que mantiene nuestra piel jugosa, elástica, protegida y libre de tiranteces. Si no quieres, o no puedes, gastarte mucho dinero en este básico, no te preocupes, no tendrás que prescindir de él ni rascarte el bolsillo. Nosotras hemos rebuscado por ti en las estanterías de perfumerías y parafarmacias para descubrir siete de las mejores cremas hidratantes del mercado por menos de 25 euros.

1. Un cutis siempre joven. Crema de Día Wild Rose de Weleda

Para quién: Para las más jóvenes y con incipientes líneas de expresión. Sus poderes: Es superagradable, gracias a su ingrediente estrella, la rosa mosqueta y sirve tanto para suavizar la piel normal como para piel seca. Un plus: Además protege de las agresiones externas. Precio: 19,50 €.

Crema de Día Wild Rose de Weleda. pinit d.r.

2. Sin tiranteces. Crema SOS Hidratación Intensa Vinosource de Caudalie

Para quién: Es ideal para las pieles más sensibles y que se irritan con facilidad. Sus poderes: Es una crema muy untuosa, muy hidratante, que mitiga rojeces y calma al instante. Un plus: Tiene un 97% de ingredientes de origen natural y no lleva siliconas. Precio: 24 €.

Crema SOS Hidratación Intensa Vinosource de Caudalie. pinit d.r.

3. Suavidad al instante. Hidratante Nutritiva Argán de Garnier

Para quién: ¿Estás comprometida con el medioambiente? Pues esta es tu crema, porque tiene certificación ecológica, un auténtico lujo a este precio. Sus poderes: Está formulada a base de aceite de argán, aloe vera y ácido hialurónico, un mix que nutre al máximo el cutis y que deja la piel elástica y jugosa sin engrasarla. Un plus: Es una fórmula bio 100% vegana. Precio: 6,95 €.

Hidratante Nutritiva Argán de Garnier. pinit d.r.

4. Un combo con propiedades rejuvenecedoras. Total Effects SPF 30 de Olay

Para quién: Resulta perfecta para las pieles que empiezan a entrar en la etapa de madurez y que necesitan restaurar su nivel hídrico y muchas más cosas. Sus poderes: Es ya un producto mítico por sus siete beneficios. El principal, su alta hidratación y su efecto antienvejecimiento. Un plus: Además, unifica el tono, suaviza las líneas de expresión, minimiza la apariencia de los poros, mejora la luminosidad, restaura la firmeza y reduce las manchas. Precio: 19,99 €.

Total Effects SPF 30 de Olay. pinit d.r.

5. La solución a las pieles desvitalizadas. Crema Nutritiva Compensadora de Avène

Para quién: Si empiezas a notar una piel fatigada, con los rasgos muy marcados y apagada o sensible, ponle remedio cuanto antes. Sus poderes: Contiene vitamina E, con un alto poder antioxidante, y agua termal, que tiene propiedades calmantes y suavizantes. Un plus: Incorpora aceites emolientes, que hacen muy confortable la textura de este producto. Precio: 20 €.

Crema Nutritiva Compensadora de Avène. pinit d.r.

No te pierdas...

- Cinco cremas buenas para la cara cuando ya estás en la menopausia y quieres rejuvenecer 10 años

- Así tienes que cuidarte la piel después de volver de la playa o la piscina este verano

- Cuatro cosméticos con cannabis que prometen transformar tu rostro