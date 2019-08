9 ago 2019

Con permiso del territorio hippie, el cannabis tiene nuevo dueño. El mundo beauty se ha asignado todas las propiedades de este ingrediente no psicoactivo para crear cosméticos cargados de beneficios altamente efectivos incluso en pieles atópicas, reactivas, acneicas o deshidratadas. Sobre la dermis funciona como un perfecto antiinflamatorio y un antioxidante muy poderoso que previene el envejecimiento prematuro.

Por eso no nos extraña que las cremas con CBD se hayan convertido en una de las tendencias de belleza más buscadas de la temporada. Con un packing reconvertido libre de prejuicios, poco a poco van llegando a nuestras vidas de la mano de marcas como The Body Shop, Kiehl's, Origins y Ho Karan, entre otras. La última en subirse al tren ha sido NYX con su línea 'Bare With Me Hemp', inspirada en la ligereza del verano e ideal para crear ese look no make up tan deseado.

Una colección que contiene cuatro productos formulados a partir del extracto de la semilla del cáñamo y de la centella asiática, una planta medicinal usada desde hace miles y miles de años en Asia. El resultado: cuatro productos que prometen transformar el rostro e instalarse en el neceser de cualquier beauty junkie que se precie a probarlo.

1. Bálsamo labial (6,90 euros). 2. Hojas matificantes (6,90 euros). De NYX. pinit d.r.

Toma nota: para una boca sedosa e hidratada las 24 horas del día ficha el bálsamo labial por 6,90 euros. ¡Adiós grietas! Para acabar con los brillos faciales hazte con el pack de 50 hojas matificantes que eliminarán el exceso de sebo al instante. (6,90 euros). Para una piel extremadamente lisa antes de maquillarte necesitas la prebase, que cubre todas las imperfecciones. (13,90 euros). Y para terminar, un gel fijador para las cejas más rebeldes. (6,90 euros).

1. Prebase (13,90 euros). 2. Gel fijador cejas (6,90 euros). pinit d.r.

