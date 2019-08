14 ago 2019

Te has hecho un diseño que ni la mismísima Rosalía, le has puesto tanto empeño que te ha llevado varias horas, y menos mal que ya lo has inmortalizado en tu cuenta de Instagram, porque desde el minuto en el que extiendes el esmalte, corre peligro de autodestruirse. Y en verano la cosa empeora todavía más, parece que se descascarilla con solo mirarlo. ¿Alguna idea para conseguir que esa bonita manicura dure intacta el mayor tiempo posible? Sí las hay y te las vamos a chivar.

Lo primero, déjalas que respiren. No tengas siempre las uñas pintadas, dales un respiro. Para que te duren más tiempo esmaltadas procura mantenerlas en barbecho dos o tres días. Al contacto con el aire se volverán más porosas y el color se agarrará mucho más.

Después tienes que saber que las uñas de las manos son mucho más frágiles que las de los pies, por eso es prioritario afianzar la base antes de coger el pincel. Para alisar y reforzar las uñas, aplica un fortalecedor.

¿Ya has elegido el esmalte? Pues no corras tanto. Si quieres que la laca quede uniforme es conveniente que hidrates la uña y la cutícula, así que todos los días antes de irte a la cama (salvo el que vayas a pintarlas) tómate la molestia de aplicar sobre ellas un aceite nutritivo específico para esta función, que ayudará a prolongar el esmaltado.

Ahora toca darles forma. Ni se te ocurra hacerlo después de colorearlas, porque el esmalte se cuarteará y lo echarás todo a perder. Límalas en la misma dirección para que la laca no se levante con facilidad.

Ya está casi todo listo. Y decimos casi, porque antes de ponerse manos a la obra conviene limpiar las uñas de cualquier resto: del polvo que ha dejado el limado, de la loción hidratante o de la crema manos. Pasa un algodón impregnado en alcohol y te asegurarás de que el color aguante mucho más.

Ahora que sabes que la uña está preparada para ser coloreada y para que la laca dure intacta el mayor tiempo posible, empieza por extender una capa de pre-base para que se fije mucho más el esmalte. Después pinta las uñas –alejadas de focos de aire que sequen la laca rápidamente, la cuartean y hacen burbujas– y finaliza con una capa de top coat o un spray fijador para darle larga vida a tu manicura.

