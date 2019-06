18 jun 2019

Desde que resurgió de sus cenizas, Rosalía ya se ha convertido en Fénix. La artista da que hablar. Y no es para menos. Primero porque ha revolucionado el panorama musical a nivel nacional e internacional con su gran voz y segundo porque su estilo personal, marcado y rebelde está dando la vuelta al mundo. ¿O es que todavía no has oído hablar de sus uñas? Son una de sus muchas señas de identidad por las que se ha ganado tanto adeptos como enemigos. Pero si creíamos que lo habíamos visto todo en su pequeño universo nail art más extremo, estábamos equivocadas.

Rosalía nos ha dejado (de nuevo) sin palabras. Y mira que la manicura que lució en el videoclip del tema 'Aute Cuture' ya era difícil de superar. La cantante ha compartido a través de Instagram Stories su última locura: unas uñas con joyas XXL en forma de corazón, cada uno de un color y con bien de brillo.

Una manicura realizada por Dvine Nails, el salón beauty favorito de Rosalía para esculpir sus uñas situado en Barcelona y cuya cuenta de Instagram también ha compartido el resultado. Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras hay quienes piensan que cumple perfectamente con su estética y que solo ella las podría llevar, otros seguidores no han dudado en criticarla, sobre todo por lo incómodo que puede resultar este tipo de manicuras. ¿Te atreverías con ellas?

