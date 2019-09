16 sep 2019

Microbioma, la clave de la piel perfecta

Hay un nuevo ángulo científico para entender el comportamiento de la piel que va a cambiar el futuro de la cosmética. Una nueva forma de explicar sus cambios, sus reacciones y sus necesidades que no se rige por los antiguos arquetipos. No importa si es seca o grasa, lo que cuenta es la vida en su superficie: el microbioma. Formado por millones de bacterias que trabajan en simbiosis, los científicos has descubierto que el equilibrio en esta flora bacteriana cutánea es lo esencial para que tu rostro pueda hacer frente a todos sus desafíos. Este mapa bacteriano supone el 50% de tu piel, es tan específico y personal como tu huella dactilar y requiere unos cuidados especiales que Lancôme ha tenido muy en cuenta para reformular el nuevo Advanced Génifique, enriquecido con una mezcla única de siete fracciones de pre y probióticos.

1. Nuevo Advanced Génifique de Lancôme (83 €). 2. Sublime Ampollas de Bella Aurora (18,95 €). pinit d.r.

Colágeno y retinol: los clásicos se reinventan

Su efectividad está más que demostrada. Pero estaban pidiendo a gritos un replanteamiento. El retinol es el antiedad más potente, pero es agresivo con las pieles sensibles. Sesderma ha descubierto la forma de conseguir todos sus beneficios sin ninguno de sus efectos secundarios, gracias a la formulación de bio-retinoides procedentes de plantas.

1. Samay Serum Antienvejecimiento de Sesderma (32,95 €). 2. LiftActiv Collagen Specialist de Vichy (42 €). pinit d.r.

Renueva tu mirada

Es la zona más sensible de tu rostro. Y la primera en desvelar tu edad. Cuidarla tiene que ser tu objetivo primordial este otoño. Para hacerlo, cuentas con la biotecnología de vanguardia de La Prairie, con una combinación de Caviar Premier y su complejo celular exclusivo, y con la micronutrición que aporta Dior.

1. Skin Caviar Eye Lift Serum de La Prairie (c.p.v.). 2. Dior Prestige Le Micro-Serum Yeux de Dior (183 €). pinit d.r.

Firmeza, la nueva frontera

Es el gran reto de la cosmética. Ahora que las arrugas y las manchas parecen bajo control, lo que parece inalcanzable es ganarle la partida a la gravedad a partir de los 45 años. Clarins propone recuperar los contornos del rostro con la quinta generación de V Shaping Lift, que incorpora extracto de agropyron orgánico, capaz de incrementar un 158% la producción de colágeno. Por su parte, Jeanne Piaubert apuesta por los péptidos de argán.

1. V Shaping Facial Lift de Clarins (69 €). 2. Suprem’ Advance de Jeanne Piaubert (209 €). pinit d.r.

Arcilla, el ingrediente multifunción

Reverenciada por su poderío purificante, la arcilla se convierte ahora en ingrediente imprescindible también en fórmulas hidratantes, revitalizantes e iluminadoras, por su capacidad para renovar la piel. Olay la incorpora a sus originales mascarillas en roll-on para el rostro y Nivea, a sus geles de ducha para el cuerpo.

1. Clay Masks Glow Boost, Pore Detox y Fresh Reset de Olay (13,90 €). 2. Gel de ducha con Arcilla Ginger & Basil de Nivea (3,19 €). pinit d.r.

Piel con problemas: corrección impecable

Ganarle la batalla cotidiana a la rosácea no es nada fácil, porque no se trata solo de corregir rojeces e imperfecciones. Cuando trabajas con una piel complicada que tiene la mala costumbre de reaccionar (fatal, además) a la mayoría de los ingredientes de una base de maquillaje estándar, necesitas activos que contrarresten la irritación y calmen la piel. Todo ello sin renunciar a una cobertura de alto nivel y a un acabado natural de verdad. Es lo que se propuso conseguir Jamie Kern Lima, la fundadora de It Cosmetics, con su famosa CC Cream, que incorpora en su fórmula colágeno hidrolizado, péptidos, niacina, ácido hialurónico, antioxidantes y vitaminas A, B, C y E.

1. CC Cream SF50 Your Skin But Better de It Cosmetics (37 €). Exclusivo en Douglas. 2. Boiing Cakeless Concealer de Benefit (24 €). pinit d.r.

El cannabis nos invade

Su versión legal, por supuesto. El CBD es un fitocannabinoide no psicotrópico que está revolucionando el mundo de la cosmética con sus propiedades calmantes, relajantes y antiinflamatorias de efecto casi inmediato. Con una alta concentración de antioxidantes, funciona a las mil maravillas en las pieles reactivas y con acné, ya que el organismo tiene receptores específicos que se activan con sus señales.

1. Huile Stupéfiante de Ho Karan (19,95 €). 2. Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate de Kielh’s (44 €). pinit d.r.

Clean beauty, la palabra de moda

Significa belleza limpia en inglés y los cosméticos que lo llevan por bandera hacen honor a su nombre, porque eliminan completamente de sus fórmulas todos los activos sospechosos, de parabenos a sulfatos. Y hacen un esfuerzo por usar ingredientes orgánicos, trazables y comprometidos, que liberan toda su potencia directamente sobre tu piel.

1. Noni Glow Facial Oil de Kora Organics (19,95 €). Exclusivo en Douglas. 2. Aceite Antiedad Lavanda de Garnier Bio (8,95 €). pinit d.r.

La nueva hidratación, a otro nivel

Se acabó la tiranía del rostro tirante. Las nuevas propuestas prometen enseñar a tu piel a rehidratarse cuando lo necesite y a no dejar que la pérdida de agua llegue a límites alarmantes. El Instituto Guerlain ha desvelado que la clave está en una proteína, NFAT5, que refuerza la resistencia celular al estrés hídrico. Y ha usado este descubrimiento para crear su tecnología Aquacomplex Advanced. Neutrógena, por su parte, confía en el poder de su mascarilla para recuperar la piel seca mientras duermes.

1. Super Aqua Sérum de Guerlain (160,30 €). 2. Hydro Boost Mascarilla de Noche Hidratante de Neutrogena (20,90 €). pinit d.r.

Problemas de millennial

Son muy conscientes de que la contaminación y las horas que pasas pegada a la pantalla de tu smartphone son tus peores enemigos. Por eso necesitas protección contra la luz azul de los dispositivos digitales. SisleYouth lo consigue con extracto de semilla de trigo.

1. SisleYouth Anti-Pollution de Sisley (158 €). 2. Blockâge 24h Moisturizer Defender Crema de Anne Möller (31 €). pinit d.r.

Cosmética (muy) personalizada

Eres única. No hay otra como tú en el universo, Instagram incluido. Y lo decimos completamente en serio. Porque las combinaciones de tu ADN no las contiene ningún otro ser vivo. Por lo tanto, las necesidades de tu piel son totalmente distintas de las de cualquier otra persona. En un mundo ideal, tus cremas deberían estar formuladas teniendo en cuenta tus propias circunstancias y necesidades específicas. Es lo que plantea Shiseido con Optune, un sistema de cuidado de la piel basado en IoT (la tecnología que se conoce como internet de las cosas), que ofrece 80.000 patrones distintos que se ajustan a las condiciones diarias de la piel de cada usuario y al entorno en el que vive. Mucho más allá va la doctora americana Barbara Sturm, famosa por las cremas formuladas con la propia sangre de sus pacientes, entre las que se cuentan Kim Kardashian y Bella Hadid. Natalia de la Vega, alma mater de Tacha Beauty, la ha convencido para que las traiga a nuestro paí. La primera cuesta 950 €, pero te las hacen completamente a medida, con las proteínas y los factores de crecimiento presentes en tu plasma sanguíneo. Si no te atreves con algo tan drástico, también puedes probar los potentes boosters de la firma Filorga, que se añaden como un plus a tu tratamiento habitual.