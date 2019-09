23 sep 2019

Vaya por delante que no hay ninguna crema en el mercado que te devuelva el cutis que tenías a los 25 años. Esa piel jugosa, tersa y llena de vitalidad no se recupera ni con tratamientos ni con medicina estética. Pero sí es cierto que puedes llegar a los 40 (y sobrepasarlos) con una buena piel o, si te descuidas, con una piel que te eche más años encima.

Ya sabemos que los genes y la vida que hayas llevado te habrá dejado una huella imborrable en la cara o, por el contrario, un cutis que envidiarán todas tus amigas, pero estés en un caso o en el otro, siempre puedes contribuir a su buen aspecto eligiendo muy bien las cremas.

¿Tienen que ser caras? Pues no es una condición indispensable. Lo que sí es importante es que apliques a tu piel madura aquellas fórmulas que contengan activos que provoquen un impacto real en tu cutis. No tires el dinero en cualquier crema, que en el mejor de los casos será inocua, fíjate si es la adecuada para tu edad. Si ya has llegado a los 40, celébralo, ataca estos cinco frentes con potentes activos y estarás frenando los signos de envejecimiento más visibles.

Contorno de Ojos Drenante Antioxidante de Darphin (39 €).

Contorno de ojos

En esta década, toca combatir el cansancio de los ojos, las líneas de expresión y las ojeras, mañana y noche, con una crema multifuncional.

Vitamine C Ceramide Capsules de Elizabeth Arden (58 €/30 cápsulas).

Vitamina C

A los 40 el cutis se muestra apagado y con falta de luminosidad. Consigue que recupere vitalidad con un sérum que contenga vitamina C.

Hyaluron Filler Day Cream de Eucerin (36).

Crema de día

En esta etapa la dermis empieza a tener más dificultad para retener el agua, se deshidrata más fácilmente y aparecen arrugas más marcadas a los lados de la nariz y en la frente. Mantén la piel hidratada y elástica con una crema de día rica en ácido hialurónico.

Bio Sun Screen SPF 50 de Ampola (28 €).

Protector solar

Por si esto fuera poco, la piel te devuelve en tu cara los excesos solares de años pasados. Para evitar que las manchas se propaguen y el envejecimiento sea más acusado, hazte fanática del fotoprotector y ponte una capa todos los días después de la hidratante.

Plantscription Retinol Night Moisturizer de Origins (66 €).

Crema de noche

Apenas es visible, pero ya comienzan los primeros signos de pérdida de firmeza en el óvalo facial. Lucha contra la caída de los tejidos una cremas de efecto lifting por la noche. Si contiene retinol, mejor que mejor.