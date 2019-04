22 abr 2019

Tu madre y las famosas coinciden en (por lo menos) una cosa: tienes que dormir ocho horas todos los días. El sueño es el momento de regeneración esencial durante el que tu piel corrige todos los daños en el ADN celular que se han producido durante el día. Pero no solo eso: también equilibra la producción de sebo en función de las necesidades que han ido surgiendo; complementa la falta de hidratación que han producido las agresiones externas del sol; activa los fibroblastos para que aumenten su síntesis de colágeno y elastina (la clave de la firmeza); y deshace toxinas y residuos acumulados durante todas las funciones diurnas.

Sin embargo, tú misma te encargas de interrumpir esta máquina de precisión con los malos hábitos digitales. Porque la piel inicia su proceso de reparación mientras entras en fase de sueño profundo, y el de regeneración durante la fase REM. Eso significa que el momento decisivo de la división celular se alcanza entre las 11 de la noche y las tres de la madrugada. Pero si a esas horas estás pegada a tu smartphone o enganchada a Juego de tronos, la luz azul que emiten ambas pantallas anula la producción de melanina. Y eso provoca que el proceso no empiece o se detenga. Y eso tiene consecuencias pésimas para tu rostro, porque la piel es último órgano del cuerpo en regenerarse por la noche. Y si no duermes lo suficiente, no le da tiempo a recuperarse.

Levántate con 10 años menos

Igual es exagerado situar la crema de noche antiedad entre los grandes inventos de la Humanidad. Pero te aseguramos que no da igual una cosa que otra.

Los cosméticos de día están pensados para hidratar y proteger. Los nocturnos se centran en aportar nutrientes esenciales, en compensar la falta de elementos nutritivos y en mejorar los procesos naturales de reparación y detoxificación de la piel a niveles profundos. Que además lo hagan envolviendo tu piel en una textura ultraconfortable (que te da un plus de felicidad) también es importante. Esa sensación agradable genera endorfinas que actúan como aceleradores del mecanismo de regeneración celular.

1. Nuxuriance Gold Bálsamo Noche Nutri-fortificante Antiedad Absoluto de Nuxe (69,90 €). 2. Time-Filler Night Crème Nuit Multi-correction Rides de Filorga (65,50 €). 3. Q10 Power Cuidado de Noche Antiarrugas + Firmeza de Nivea (19,99 €). pinit d.r.

Efecto Bella Durmiente

A la princesa del cuento le costaba 100 años de sueño conseguir ese cutis inmaculado espectacular. A ti te va a llevar mucho menos. Es cierto que, superados los 30, tu organismo ralentiza el proceso natural de regeneración. Pero para eso están las nuevas cremas de efecto peeling. Son formulaciones muy suaves para evitar irritaciones que es mejor usar de noche para reforzar el propio mecanismo de la piel. Y su efecto unificador y luminoso es casi inmediato. Pero si necesitas algo más que librarte de la células muertas (porque lo que quieres es reducir y controlar las manchas y la hiperpigmentación), vas a tener que acudir a pesos pesados como el ácido glicólico de Caudalie o el Sakura Bright Complex de la nueva mascarilla noctura White Lucent de Shiseido.

1. Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum de Elizabeth Arden (110 €). 2. Vinoperfect Crema de Noche Glicólica Antimanchas de Caudalie (33,60 €). 3. Hyaluron Filler Noche Peeling & Serum de Eucerin (39,90 €). 4. White Lucent Overnight Cream & Mask de Shiseido (98 €). pinit d.r.

Acaba con la cara cansada

La reconoces a primera vista. Porque, cuando llevas semanas escatimándole horas a la almohada para alargar esas jornadas en las que siempre te falta tiempo, el espejo te devuelve a la realidad. Una en la que imperan las ojeras hundidas, las mejillas caídas, la piel áspera y unos ojos permanentente hinchados.

Y sí, esas líneas a ambos lados de la nariz que parecen marcadas a fuego. Necesitas dormir, por supuesto. Pero mejor hazlo bien embadurnada de activos como la Camelia Alba PFA de Chanel, el retinol de Rodial o el extracto de Acmella Oleracea de L’Occitane, capaces de controlar ese proceso de inflamación en el que estás inmersa, de estimular los mecanismos profundos de hidratación, así como de reforzar la estructura de la piel con nutrientes de absorción rápida.

1. Immortelle Reset Nuit Huile-en-serum de L’Occitane (55 €). 2. Timeless Prodigy The Global Eye Contour de Skeyndor (c.p.v.). 3. Hydra Beauty Masque de Nuit Au Camellia de Chanel (75 €). 4. Pink Diamond Magic Gel Night de Rodial (85 €). pinit d.r.

Recupera tu piel

Sabes que tu piel ha llegado a un punto de bloqueo absoluto cuando, por mucho empeño que le pongas a tu rutina de belleza, no hay forma de superar la sequedad y la deshidratación. Da igual lo que te apliques, tu rostro vuelve a estar tirante e irritado a los pocos minutos. Esa es la mala noticia. La buena es que la noche es el momento perfecto para resetear esos procesos que no funcionan como deberían. Y conseguirlo es relativamente sencillo si cuentas con las armas adecuadas. Para empezar, renuncia a todo y parte de cero. Sométete a una cura de activos calmantes y reparadores, como el extracto de regaliz de las ampollas de Babé, que ayudan a restaurar el equilibrio mientras duermes. Y pásate a los aceites para restablecer los ácidos grasos que ha perdido la piel. Así mejorarás su resistencia y su capacidad para retener la hidratación.

1. Orchidée Impériale Aceite Imperial de Guerlain (305 €). 2. Good in Bed Crema Suave de Noche con Maracuyá de Glam Glow (40,90 €). En Sephora. 3. Ampollas Bicalm+ de Laboratorios Babé (14 €). pinit d.r.

Borra los excesos

La falta de sueño se nos queda corta porque hablamos de palabras mayores: ya sea un nivel de estrés imposible de asumir, una alimentación desastrosa, una vida nocturna digna de Natasha Lyonne en Russian Doll o la confesión de que has vuelto a fumar. Ni siquiera hace falta que juntes todos los factores para que tu piel te anuncie el Apocalipsis. Empieza ya con una mascarilla nocturna de efecto detox como la que propone Atashi SuperNight, que contiene células madre de orquídea asiática para librarse del exceso de toxinas. Y comprométete noche tras noche con un tratamiento serio, como Multi-Active de Clarins o Excellage de Institut Estherderm, que se centre en prevenir la degradación cutánea y recupere la piel de la mala vida.

1. Multi-Active Nuit de Clarins (65,50 €). 2. Excellage Crème de Institut Esthederm (90 €). 3. SuperNight Detox Mask de Atashi (42,50 €). pinit d.r.

