30 sep 2019

Hay dos tipos de hombres, esos que están dispuestos a experimentar –nos estamos refiriendo siempre al campo semántico de la cosmética– y aquellos que no van más allá del champú y la loción de afeitado. Si tu pareja es del primer grupo, seguro que hasta compite contigo en cuestión de cuidados de belleza. Pues aprovecha esas sinergias y lo notaréis en el bolsillo y en el nivel de ocupación de la casa. Aquí van seis propuestas tan masculinas como femeninas.

Le Savon Lune de Argentum (129 €/150 g.) pinit d.r.

Limpieza profunda

Vale, los hombres no tienen que maquillarse si no quieren, pero eso no quita para que se limpien la cara. La piel acumula un montón de toxinas a lo largo del día, por no hablar de los restos de sebo y de polución. Si no se sienten muy cómodos con algunas cremas limpiadoras, que además suelen ser desmaquillantes, vayamos a un formato al que no podrán pegas, como es la pastilla de jabón. Esta, además de purificar, posee propiedades antibacterianas y deja una piel hidratada e iluminada.

Supreme Renewal Detox Booster de Sensilis (59 €). pinit d.r.

Tratamiento antienvejecimiento

Lo del ritual de tres pasos lo dejamos para nosotras, pero el simplificado en dos podemos compartirlo con nuestros chicos. ¿Un truco? Elige productos con apariencia unisex para que no le produzca rechazo; con una formulación en gel, que se absorbe más fácilmente; y activos muy potentes, como este, que incorpora ácido ferúlico, vitamina C y E para frenar el estrés oxidativo y combatir las arrugas.

EGF Eye Serum de Bioeffect (75 €). pinit d.r.

Solución atiojeras

Tener bolsas, ojeras y patas de gallo no es patrimonio de nosotras… ni de ellos, todos tenemos derecho a intentar deshacernos de esta mirada cansada y envejecida. ¿Un solución que puedes compartir con tu chico? Este gel antiedad que reconstruye los niveles de colágeno y borra todo lo que afea el contorno de ojos.

L’Eau Froide de Serge Lutens (120 €). pinit d.r.

Un buen perfume

Los perfumistas defienden que no hay fragancias masculinas ni femeninas. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en distinguirlas? Aquí entra en juego el marketing y todo lo que conlleva, packaging, claims, etc. Pero también podemos despojarnos de todo esto y elegir un perfume con notas que agraden a los dos. Hay marcas que no hacen distinciones de género. Aquí una de ellas.

Mister Stick Matifiant de Givenchy (37,50 €). pinit d.r.

Corrector

Si tu chico es reacio a utilizar un cosmético, lo que se dice cosmético, le va a encantar este producto unisex. Una barra que no solo matifica la piel de forma discreta y natural y alisa los rasgos sino que es tan fácil de usar que a poco mañoso que sea lo va a hacer bien. En cuento pruebe a retocarse la piel y vea los resultados, os pelearéis por ver quién lleva los productos en la mochila.