8 oct 2019

Al igual que a nosotras nos gusta comenzar cada nueva temporada con una renovación, las marcas de belleza también hacen lo propio con sus embajadoras. Si hace un mes era L’Oreal Paris la firma que anunciaba su colaboración con Viola Davis, ahora es Lancôme la que da la bienvenida al otoño junto a Amanda Seyfried.

“Estoy entusiasmada de formar parte de la increíble lista de embajadoras de la marca –destacan Zendaya Coleman, Penélope Cruz, Julia Roberts, Taylor Hill o Lupita Nyong’o–. Son mujeres muy diferentes, pero todas ellas encarnan las cualidades y valores que ayudan a que las mujeres de todo el mundo tengan confianza en sí mismas y también a ser más felices y sentirse realizadas”, ha comentado Amanda, cuya belleza natural y su extraordinaria alegría de vivir han cautivado a la marca de belleza.

Amanda ha agradecido en su cuenta de Instagram la bienvenida tan calurosa que le han dado en Lancôme, firma de la que ahora es embajadora. pinit Instagram: @mingey

A pesar de su edad (tiene 33 años) Amanda es una de las actrices más importantes y fascinantes de Hollywood. Tras protagonizar a Sophie, el personaje principal de la comedia musical Mamma mia!, le llegó la fama a nivel mundial. Después participó en las películas Cartas a Julieta, Querido John y Los Miserables. Recientemente ha actuado en la adaptación de The Art of Racing in The Rain y el año que viene trabajará con Kevin Bacon en el fimle You Should Have Left y también prestará su voz al personajede Daphne Blake en la película de animación Scoob.

Fuera de la gran pantalla la actriz, que también es cantante, se dedica a su familia, a sus amigos y al bienestar de los animales. Esta joven madre –su hija Nina tiene dos años– colabora con varias organizaciones benéficas, como la Best Friends Animal Society, filosofía que coincide con la vocación del programa filantrópico de Lancôme, Write Her Future.