9 oct 2019

La publicidad no deja de repetir que todas las mujeres somos únicas, y recientemente la cosmética ha decidido hacer de su lema una realidad y ponernos encima de la mesa cremas, sérums y maquillajes a nuestra medida. ¿A que es tentador tener una fórmula de alta costura? Pues, aunque no te lo creas, no es mucho más caro que elegir una buena crema de cara elaborada en serie, pero sí resulta mucho más eficaz. ¿Por dónde empezar? Habitualmente, basta con pedir cita en un dermatólogo, acudir a un farmacéutico o acercarte al cuartel general de las marcas de cosmética que ofrecen estas opciones y decirles lo que vienes a buscar. Allí te harán un diagnóstico, valiéndose de herramientas para ver el estado de la piel y de una serie de preguntas para conocer de la manera más exhaustiva cómo es tu cutis, qué problemas tiene, cuáles son tus apetencias, etc.

Lo mejor de esta opción de cosmética personalizada es que puedes fabricarte el producto que necesita tu piel en cada momento, porque no es lo mismo las carencias o los problemas que tiene en verano que en invierno, cuando estás pasando por un buen momento que cuando sufres estrés, etc. Algunas de las marcas que ofrecen este servicio a la carta son SkinCeuticals, Kiehl’s, Universkin o Haute Custom Beauty, que normalmente cuentan con decenas de boosters y concentrados que combinan para confeccionar una fórmula personalizada.

Clinique ID con Tecnología Custom-Blend (57 €). Barra de labios personalizad de Yoo (29 €). Paleta de maquillaje By Terry para Sephora (desde 39 €). pinit d.r.

Y ocurre lo mismo con la cosmética de color. Si te gusta un colorete pero no encuentras tu tono ni el acabado perfecto, ahora puedes lograrlo con la personalización, mezclando distintos pigmentos a tu gusto, como ofrece el servicio Powder Bar de By Terry en algunos de sus corners en Sephora. La base de maquillaje en serie cada vez tiene una gama más extensa de tonalidades, pero si aun así no encuentras ninguna que te complazca, en Elizabeth Arden cuentan con el servicio Custom Color Foundation para crear el maquillaje con la cobertura, el acabado, la fórmula y el tono que más te agrade. También puedes diseñarte tu pintalabios soñado, en el que puedes elegir desde la textura hasta el color e incluso ponerle tus iniciales al estuche, que es la opción de Yoo. Y la cosa no queda ahí, si te atreves, lánzate a crear tu propio perfume. En Le Secret du Marais disfrutarás confeccionándote tu propia fragancia y en El Corte Inglés tendrás la oportunidad de poner tus iniciales en el tapón del frasco, lo mismo que en Acqua di Parma.

¿Te sientes especial y diferente? Pues date el lujo de hacerte con un producto solo para ti y ponle tu nombre, porque el que le sienta bien a tu mejor amiga, puede que no funcione contigo.