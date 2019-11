6 nov 2019 Marita Alonso

Es más que probable que en más de una ocasión te hayas detenido a examinar el rostro de alguna celebridad mientras te preguntas si esos pómulos tan perfectos son el fruto de una visita al quirófano. Tenemos una buena noticia y otra algo menos agradable, pero que sin lugar a dudas no tildaríamos de mala. ¿La buena noticia? Los pómulos de muchas celebs son el resultado de un masaje especial en el que no intervienen ni pinchazos ni infiltraciones. ¿La mala noticia? Como era de esperar, el precio no es bajo. Pero no hagamos ‘spoilers’.

El tratamiento favorito de Kate Moss y de Meghan Markle se llama Bespoke Sculpting Inner Facial, cuesta unos 380 € y su creadora es Nichola Joss. Entre las fans de este procedimiento se encuentran actrices como Kate Hudson, Margot Robbie y Gwyneth Paltrow, y ya sabemos que cuando la gurú del estilo de vida confía en un procedimiento de belleza concreto, por muy raro que este sea, hemos de prestarle atención. De hecho, al ver alguno de los vídeos que su creadora sube en Instagram, los que teman las visitas al dentista quizás sientan un escalofrío durante los primeros segundos al ver cómo los dedos de la esteticién se introducen en el interior de la boca de sus clientes.

“Este tratamiento se lleva a cabo explorando la textura y la condición de tu piel y teniendo muy en cuenta la flacidez muscular que esta presente a través de un masaje linfático profundo y técnicas de contouring que Nichola ha creado para elevar la silueta del rostro y aportar así un acabado radiante. Este tratamiento cuenta con un masaje que se realiza dentro de la boca para desestresar el tejido muscular y mejorar el tono y la firmeza de los músculos faciales, logrando de esta forma portar juventud y vitalidad al rostro. El tratamiento será diseñado acorde a un coctel de productos seleccionados específicamente para tu piel y sus necesidades”, explica la web en la que se oferta este prestigioso tratamiento.

Meghan Markle aseguró a la revista ‘People’ que este peculiar masaje, que se realiza con guantes quirúrgicos y que sus adeptas aseguran no es la experiencia más agradable del planeta, ha sido el responsable de “esculpir y redefinir su mandíbula”. “Duele muchísimo, pero realmente te cambia la silueta del rostro durante un tiempo. Es como un contouring desde dentro”, explica Eva Chen, otra de sus fans, en el podcast de ‘The Cut’.

¿Cómo funciona?

Existe un masaje facial llamado Buccal que tiene una perspectiva holística y ayuda a eliminar la tensión de la mandíbula. Al realizarse con dos manos dentro de la boca, provoca movimientos muy simétricos, mas al ser no ser jamás el rostro un ejemplo de simetría perfecta, Nichola desarrolló su propio método en el que se masajea cada lado de la cara de forma independiente, adaptándose así a las particularidades de cada lado. El masaje comienza con movimientos destinados a mitigar la inflamación existente alrededor de los ojos y a eliminar las toxinas que se acumulan en la piel. Tras masajear el rostro por fuera (en las redes sociales de Nichola podremos encontrar diversos videos con los que aprender algunos movimientos que realizar en casa), Nichola continúa introduciendo los dedos en el interior de la boca hasta masajear las bolsas de Bichat y las mejillas.

“Desestresa los músculos, elimina la tensión, la tirantez, la retención de líquidos y la hinchazón. Esculpe el rostro. Mejora el contorno facial, la salud muscular, la fuerza y la juventud. Suma vitalidad y brillo a la cara. Trabaja la circulación para ayudar a rejuvenecer y restaurar a las células. Al eliminar la tensión en los músculos faciales, se elimina también la tensión emocional, el cansancio y los bloqueos de energía”, explica Nichola Joss en sus redes sociales.

¿Se practica en España?

Nichola organiza pop-ups antes de eventos importantes para que su clientela VIP pueda recurrir a sus servicios. Antes de los Oscar y de la gala MET, sus masajes son los más aclamados por aquellas celebridades que quieren un rostro radiante sin pasar por el quirófano.

Aunque en España todavía no han llegado sus servicios, en Tacha Beauty el tratamiento Remodelage Facial, de Martine de Richevelle, posee un innovador enfoque anti-envejecimiento cuya eficacia se encuentra en la potencia del masaje. Con él se consigue que el rostro se revitalice, oxigene y tonifique, y aunque por supuesto la técnica es diferente, el tratamiento también termina en el interior de la boca y sus resultados son visibles desde la primera sesión. El precio del tratamiento Remodelage MDR facial es de 120 €.

La japonesa Maiko practica en Madrid yoga facial, un método que combina los movimientos de los músculos faciales y la reflexología facial. El masaje se realiza ejerciendo presión sobre los músculos endurecidos por el estrés o el hábito hasta que estos se van relajando hasta recuperar su posición natural. Se realiza con la presión de las manos y de los dedos. La sesión cuesta 65 €.