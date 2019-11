7 nov 2019

Sabemos que un sueño reparador puede ser un tratamiento de belleza en sí mismo, acaso el más importante. Dormir no menos de ocho horas cada noche beneficia inmensamente la piel, que puede reaccionar aún más positivamente al descanso si reposamos sobre una almohada confeccionada en seda el lugar del clasiquísimo algodón. No solo lo agradecerá el cutis: el cabello también le sacará mucho partido a este cambio. No encontrarás ninguna famosa, de las Kardashian a Victoria Beckham pasando por nuestras influencers de cabecera, que no recurran a la seda. Tantas exquisitas no pueden estar equivocadas.

El beneficio principal de las almohadas de seda es su mínima capacidad de absorción, perfecta para no perder ni un miligramo de las productos de tratamiento facial que apliques por la noche. Además, la fibra de seda es suavísima e hipoalergénica, con lo que trata con el mayor mimo posible las pieles sensibles, con acné, irritadas o atópicas. Y como es cero agresivo, evita que salgan arrugas debido al roce y la fricción, un 43% menos que con las de algodón, y que queden marcas en la piel.

Khloe Kardashian en su cama favorita: la de su hija True. pinit INSTAGRAM

Otro dato que te va a convencer para pasarte a las almohadas de seda: regulan la producción de grasa del cuero cabelludo, que no tiene ya necesidad de generar más aceites porque la almohada no los absorbe. Además, previene roturas, puntas abiertas y encrespamiento. Un último beneficio te convencerá definitivamente: en verano, la seda permanece fresca durante más tiempo que el algodón; en invierno, mantiene mejor el calor. ¿A que te vas a comprar una ya?