18 nov 2019

Con las luces de Navidad a punto de encenderse, comienza la cuenta atrás para decidir con qué looks sorprenderemos a familia y amigos, uno de los placeres que nos permiten estos días de fiesta. Nos podemos complicar esta tarea hasta donde queramos, pero un lugar en el que la experimentación puede ser un divertimento fácil es la manicura. Aquí no hay que salvár ningún problema de talla o silueta, solo decidir si nos haremos las uñas nosotras mismas o recurriremos a una manicurista. Te sugerimos diez diseños, algunos tan fáciles como para hacer en casa y otros con cierta dificultad. Esta manicura con perlas de Betina Goldstein no es nada complicada pero queda espectacular. Y sofistica cualquier look de fiesta.

Una manicura accesible a más no poder: arcos dorados en cada uña. pinit INSTAGRAM

Estos arcos dorados que cubren prácticamente la mitad de la uña quedan fantásticos, incluso para el día a día, y añaden un resplandor a las manos espectacular. Imprescindible: buscar el contraste con una base neutral.

Miss Pop recurre a las piedras brillantes sobre una base rosada. pinit INSTAGRAM

Nos encanta esta manicura que viene de Nueva York, del estudio Miss Pop Nails. La manicurista usó diamantes reales proporcionados por la firma especializada en joyas para uñas Vero Krew. Imposible un diseño más lujoso y sofisticado.

Preciosa manicura rosa y dorada que puedes llevar en el día a día. pinit INSTAGRAM

No te vas a creer lo fácil que es conseguir estas preciosas uñas rosas y doradas que, además, lo mismo completan tu look de fiesta que te acompañan en el día a día. Una vez se seca la base rosa, solo tienes que aplicar el glitter dorado en las puntas con la ayuda de una esponja.

El esmalte color champán de la colección Hello Kitty de OPI. pinit OPI

Esta manicura no puede ser más fácil. Si no tienes las uñas demasiado cortas, lucirán como nunca con un esmalte color champán. No tiene más complicación que lograr unas capas limpias y uniformes.

El estudio Paintbox utiliza los colores más navideños: verde y dorado. pinit INSTAGRAM

El estudio neoyorquino Paintbox ha creado este diseño que cubre con un esmalte color verde abeto solo la mitad de la uña. El gesto definitivo es cruzar diagonalmente la uña con un brochazo dorado. ¿Hay algo más navideño que el verde y el dorado?

Un manicura minimalista y navideña a la vez de Katie Masters. pinit INSTAGRAM

Delicadeza y precisión son la condición de esta manicura detallista, en la que vemos todo tipo de motivos navideños: las clásicas bolas del árbol, muñecos de nieve, estrellas... Es de la artista de las uñas Katie Masters.

La luna, los planetas y las estrellas en este diseño de Natalie Minerva. pinit INSTAGRAM

Inspirada en el cielo nocturno, Natalie Minerva, la artista de Nail Swag, sitúa sobre un fondo color marfil brillante la luna, los panetas y las estrellas. Un diseño sutil, delicado y romántico.

Un diseño de la artista de la manicura de Los Ángeles Fresh Claws . pinit INSTAGRAM

Si buscas un diseño que que replique el efecto de las luces de Navidad, tienes que clonar este creado por la artista de Los Ángeles Fresh Claws. Sobre una base blanca y mate, coloca piedras y estrellas unidas por tiras doradas.

Un diseño facilísimo y arriesgado a la vez de Glennis McCarthy. pinit INSTAGRAM

A veces no hay que complicarse para conseguir unas uñas de alto impacto. La manicurista de Los Ángeles Glennis McCarthy lo demuestra con estas uñas cubiertas de un fantástico esmalte con glitter verde Navidad. Más arriesgadas, imposible.