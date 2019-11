6 nov 2019

No hace recurrir a Jennifer López y a su manicurista de confianza Tom Bachik para dar con el tono de uñas más favorecedor del otoño (hace unos días supimos cuál es el esmalte barato que utilizan incluso para acudir a una alfombra roja). Gracias a nuestras influencers más cercanas, como María Fernández-Rubíes, podemos comprobar cómo quedan algunas de las infinitas variaciones de la gama nude para conseguir la manicura natural que triunfa en Instagram.

Sutil, elegante y apto para el día a día: así es el último color que la instagramer ha elegido para transformar sus manos en su centro estético de confianza Mylittlemomó.

Aunque tienes una buena noticia: se trata del tono 'Put it in Neutral' de O·P·I de la colección profesional gel color que puedes conseguir en Amazon por 39,38 euros, un precio más elevado que el resto de productos de la firma al ser de acabado profesional.

¿Cómo utilizarlo? Esta laca de uñas de larga duración se hará semipermanente si utilizas una lámpara de secado de uñas que también puedes conseguir en Amazon por muy poco. ¿Y la forma? Opta por las uñas de largo medio y cuadradas u ovaladas. ¿Cuál es el tono de piel perfecto? El nude 'Put it in Neutral' favorece a todas las pieles, pero si la dermis tiende a la gama cálida, como la de María, sentará de maravilla. Ahora ya no hay excusas para hacerte tú misma la manicura en casa y que además, quede perfecta.