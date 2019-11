21 nov 2019

Las cejas han pasado de ser las grandes olvidadas a convertirse en las verdaderas protagonistas de nuestra rutina beauty actual. Un lugar privilegiado que ha provocado también la evolución de los cánones de belleza actuales y que gracias a rostros conocidos como Cara Delevingne han hecho que en la actualidad prime la naturalidad de las cejas sin necesidad de que estas estén demasiado depiladas, pero sí cuidadas. De hecho, el llevarlas descuidadas es cada más una excusa, sobre todo por la cantidad de opciones disponibles en el mercado para conseguir esa mirada perfecta y natural.

Y si hay otra experta en llevar las cejas siempre perfectas, esa es la influencer Laura Escanes. Unas cejas naturales, tupidas y a la vez cuidadas que ya forman parte de sus señas de identidad y sobre las que sus seguidoras de Instagram no dejan de preguntarle. Por eso ha aclarado varias preguntas sobre cómo consigue mantenerlas así de perfectas y hemos descubierto su secreto: la depilación con hilo.





"No me gusta cambiar la forma de mi ceja natural porque las tengo tupidas y me gustan mucho. Lo que hago es limpiarlas para que queden más definidas quitándome los cuatro pelos necesarios. Últimamente me lo hacen con hilo en Lashes & Go y es una pasada", ha revelado la influencer a sus seguidores en la red social.

La influencer ha revelado en sus stories que recurre a la depilación con hilo. pinit Instagram.

Si todavía no estás familiarizada con esta técnica de depilación, debes saber que en los últimos años ha aumentado el número de fans y no nos extraña porque su método de depilación no es nada agresivo con la piel y acaba con el pelo de raíz. Un método de depilación muy practicado en Oriente Medio y Asia y que ya ha conquistado a la mayoría de celebrities y famosas, entre ellas a la influencer.

Y es que esta alternativa es totalmente natural, no es nada agresiva con la piel, por lo que también es una buena opción si tu piel es muy sensible y se realiza con hilo de algodón o de seda. Este se enrosca y se hace girar sobre la piel levantando el folículo y extrayendo el vello de raíz. De esta manera el pelo tarda bastante más en volver a crecer y la depilación es mucho más precisa.

Esa combinación de depilación con hilo y pinzas consigue que sus cejas estén siempre perfectas. pinit Instagram

Si tú también estás pensando en recurrir a este tipo de depilación para conseguir unas cejas tan perfectas como las de la influencer, entonces te recomendamos que acudas para ello a un centro especializado en el que trabajen con este tipo de depilación con hilo. Una vez des con él, el resultado de diez estará garantizado sobre todo si combinan esta técnica con las pinzas para acabar de perfeccionar el resultado final.

¿Ya te han entrado ganas de probarlo?