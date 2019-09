5 sep 2019

Hace casi dos años que Laura Escanes lleva apostando por el pelo corto, el cual le hemos visto con todos los estilos y cortes posibles: con un corte gançons, con los lados más cortitos, con mechas, en rubio platino, moreno, rapado... Pero lo cierto, es que desde el anuncio de su embarazo, la influencer no ha dejado de hablar sobre su propósito de volver a dejarlo largo para recuperar esa media melena que tenía antes de cortar por lo sano.





Un proceso entre pelo corto y largo que no es nada fácil y es que si alguna vez has pasado por él, sabrás que hay un punto entre corto y largo en el que el pelo acaba volviéndose indomable y en el que la única posibilidad es no dejarse llevar por las ganas de volver a cortarlo aún más. Y esto, si tienes el cabello rizado como la influencer, puede llegar a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Así que Laura Escanes se ha lanzado a probar el tratamiento de alisado que más arrasa entre las influencers esta temporada y que después de vérselo puesto a Alice Campello y Marta Carriedo, ya te advertimos que revolucionaría los salones de peluquería este otoño.

"El tratamiento que me han hecho es de Goa Organics y en concreto es el Keratin Infusion, pero me he hecho también una hidratación que es la Sublime 10.31", ha revelado la influencer en sus últimos stories de Instagram.

Laura Escanes se ha apuntado a probar el tratamiento de alisado que más triunfa entre las influencers y ha compartido el resultado en Instagram.

"Básicamente lo que quería hacer era un tratamiento de alisado porque yo tengo el pelo súper rizado y así es como queda de liso secado al aire con secador y sin plancha", ha aclarado la instagramer mostrando el antes y el después del tratamiento.

Eso sí, asegura que para conseguir darle un toque más natural al resultado final "lo hemos trabajado para que no quedase muy liso y para que las puntas de la parte de la nuca tuviesen su movimiento y ahora pues a esperar a que crezca de una manera más fácil de peinar cada mañana", ha finalizado.

Laura Escanes ha mostrado el resultado antes y el después del tratamiento en sus stories.

Otra de las cosas que ha aclarado la influencer, es que se trata de un tratamiento orgánico apto durante el embarazo y que ya se había aplicado hace unos dos años en el cabello.

Tratamiento de alisado natural Keratin Infusion.

Y si ya estás pensando en probar este revolucionario tratamiento de alisado, te encantará saber que sus ingredientes orgánicos actúan directamente sobre las proteínas simples y la queratina natural del cabello, sellando y suavizando la cutícula. Esto en contacto con el calor penetra en las capas internas del pelo modificando temporalmente su estructura (entre 3 y 6 meses) y obteniendo un cabello mucho más sano, brillante y liso. Así que también es perfecto para recuperar tu cabello de los daños del verano.

¿A qué esperas para preguntar por él en tu peluquería más cercana?