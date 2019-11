27 nov 2019

Tras la entrega de los VIII Premios Belleza Mujerhoy a los mejores cosméticos de 2109 dio comienzo la Beauty Night, un evento en el que las auténticas protagonistas fueron las lectoras de la revista. En él tuvieron la oportunidad de conocer y probar algunos productos de las mejores marcas de belleza, llevarse a casa muestras cosméticas, participar en infinidad de sorteos y pasar un rato divertido y didáctico, que hicieron posible todas las marcas participantes.

Celebrado en la sala La Riviera y patrocinado por Douglas –la firma sorteó cinco lotes de productos durante la cita-, la afluencia de público fue constante desde que se abrieron las puertas, a las 17 horas, momento en el que las primeras visitantes recibieron los obsequios destinados a las más puntuales en llegar a la la Beauty Night. Después, las confidencias, las risas, el interés por aprender a cuidar mejor de su belleza y a las ganas de saber sacarse un poquito más de partido con ayuda de las cosmética y el maquillaje, fueron constantes durante la velada. A continuación te contamos con qué sorprendió cada marca participantea las lectoras de Mujerhoy que ayer nos acompañaron.

Una sesión de maquillaje con It Cosmetics. pinit LETICIA DÍAZ

Clarins

En este espacio las estrellas fueron MyClarins, la línea de tratamiento para las más jóvenes, y la nueva base Everlastint Youth Fluid, que combina tratamiento y maquillaje para proporcionar una luminosidad extra a la tez. Las visitantes pudieron conocer todas las novedades, retocarse el maquillaje, hacerse fotos. También recibieron un detalle de la firma y, además, entraron en el sorteo de un kit compuesto por productos de tratamiento y maquillaje.

Clinique

La aplicación online Clinical Reality creó furor entre nuestras lectoras que, tras hacerse un selfie, tuvieron un análisis preciso de tu rostro para averiguar cuáles eran las necesidades de su piel. También pudieron descubrir los nuevos tonos de maquillaje Even Better Makeup SPF y los tres colores de labios que más favorecen a cada matiz de tez. Por último, obtuvieron muestras personalizadas y un obsequio minitalla.

DKNY

Un auténtico taxi neoyorkino fue el escenario en el que se tomaron las fotografías más urbanitas de la jornada. Todas las personas que entraron en él recibieron una muestra de la fragancia y entraron en el sorteo del perfume cuyas notas transportan a la ciudad que nunca duerme

Elizabeth Arden y Juicy Couture

Bautizado como espacio Viva, en la zona dedicada a Juicy Couture se podía conocer la última fragancia de la firma y probar su nueva colección de maquillaje, llena de brillo y feminidad. En el territorio de Elizabeth Arden los asistentes pudieron descubrir los beneficios de la nueva crema hidratante Great 8 de la manera más divertida: jugando a una ruleta en la que siempre tocaba premio, desde minitallas hasta cosméticos de tamaño real.

Facialderm

Todos los que visitaron a Facialderm salieron con una cara más joven y relajada, gracias a los talleres de yoga facial que ofrecieron durante toda la tarde. Además, también se podía probar y ganar sus productos faciales de neurocosmética antiestrés y antiedad (sérum, boosters y cremas), probando suerte en sus rasca y gana.

Foreo

Entrar en este espacio era como estar en un spa, ya que los expertos de la marca ofrecieron limpieza facial y masajes antiedad realizados con la ayuda de sus dispositivos (LUNA 3 ha sido el último en incorporarse a la familia). También repartieron muestras de serums y sortearán durante a lo largo de esta semana una unidad del citado LUNA 3.

Dos lectoras de Mujerhoy prueban los dispositivos de Foreo. pinit LETICIA DÍAZ

Germaine de Capuccini

El mejor sérum de Germaine de Capuccini ha "re-evolucionado" su fórmula incorporando un ingrediente activo que multiplica x 8 el poder de absorción y que consigue rejuvenecer la piel en tan solo siete días. Por eso fue el mejor anfitrión de su stand. Le acompañaron divertidos photobooks, muestras de cosméticos y el sorteo de cinco packs de tratamiento.

It Cosmetics

La marca que acaba de llegar a España de la mano de Douglas acercó sus productos más icónicos a nuestras lectoras, que descubrieron de primera mano los beneficios de su icónica CC Cream Your Skin But Better, del corrector de ojeras que es capaz de cubrir absolutamente todo y del lápiz de cejas universal, que realza todas las miradas. Y, tras el retoque, se pudieron hacer una foto en su original columpio, customizado con brochas de tamaño gigante.

Lancôme

Todas las asistentes probaron in situ Idôle, el perfume más buscado, más instagrameable y más fino del mundo. Y también pudieron llevarse una muestra a sus casas. Además, las que subieron una imagen a sus redes sociales, etiquetando a Lancôme, entraron en el sorteo de tres fragancias, que tuvo lugar a lo largo de la tarde.

Moroccanoil

La firma de productos a base de aceite de argán ofreció asesoramiento personalizado de la mano del embajador de la marca Michael Beltran Cohen, retoques de peinado a todas las asistentes y una masterclass en directo donde se mostró cómo conseguir un look de pasarela. Además, aprovecharon la ocasión para ofrecer un 25% de descuento en todas sus referencias y obsequiar con una bolsa de tela y unas minifaldas a todo aquel que les hizo una compra.

Olay

El sorteo de una crema de la gama Regenerist cada hora generó un auténtico revuelo entre las participantes, que recibieron un diagnóstico personalizado para analizar las necesidades específicas de cada piel y descubrir qué tratamiento cosmético era la más adecuado para su tipo de dermis. Después era el momento de hacerse una fotografía rodeadas de globos y llevársela impresa a sus casas.

Los globos de Olay. pinit LETICIA DÍAZ

Pharmamel

La doctora Germaine Escames fue la encargada de asesorar a todas las visitantes sobre los tratamientos antiedad protectores, regeneradores y reparadores celulares avanzados, a base de melatonina y coenzima Q10. Después recibieron sus muestras gratuitas y obtuvieron descuentos para la compra de cualquier producto de Pharmamel.

Citroën

Una de nuestras lectoras tendrá la oportunidad de disfrutar durante un fin de semana del modelo Citroën C3, junto con una experiencia confort para dos personas. Para ello tan solo tuvo que hacerse ayer una foto con el coche, subirla a Instagramam y etiquetar o mencionar a la marca.

Huawei

Huawei mostró todas sus novedades tecnológicas a los asistentes, que se divirtieron en el momento de elegir el motivo y la zona en la que ponerse los diferentes tatuajes temporales que hacían en el espacio de la marca.

Guapabox

Talleres, concursos, sorteos, regalos… ¡y muchas ofertas! Guapabox regalaba con su suscripción mensual un labial de Perricone MD y con la trimestral el sérum para pestañas de Revitalash. Además, también ofreció descuentos del 20% en su web y sorteó dos Set de Adviento, con productos de belleza muy navideños.