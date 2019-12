27 dic 2019

En esta época del año es normal que veamos la nieve y la montaña como los destinos más apetecibles para desconectar de la rutina y para disfrutar de la naturaleza practicando alguno de nuestros deportes favoritos como el esquí, el senderismo, el snow... O puede que sencillamente quieras relajarte en la montaña y pasar en ella tus vacaciones navideñas. Sea cuál sea la actividad final por la que te decantes, tendrás que tener muy presente la ropa de abrigo sí, pero igual o incluso más importante será que prepares y protejas adecuadamente tu piel de la bajada de temperaturas.

Esta es una de las zonas de nuestro cuerpo que más sufre la llegada del invierno, del frío, del viendo, la humedad y en definitiva, de los cambios bruscos de temperatura. ¿Los efectos secundarios? Piel seca, irritada, con quemaduras, sensible, tirante, piel envejecida... La lista de inconvenientes es en definitiva, demasiado numerosa como para no tener esto en cuenta. Por ello, hemos recopilado algunos consejos básicos que deberás tener muy claros este invierno y que garantizarán que tu piel sobreviva en perfectas condiciones esta temporada ¡Toma nota!

1. No te canses de hidratar: El frío, el sol, el viento... Todos estos factores hacen que nuestra piel sufra el doble y acabe casi siempre resecándose, perdiendo vitalidad y con esa sensación de tirantez. Para evitar que esto suceda, lo mejor es que conviertas tu crema hidratante en tu producto beauty imprescindible. Una piel hidratada, garantizará una piel cuidada, joven y radiante.

2. La protección solar será un imprescindible: Esto incluye los días de sol y también los días nublados. La radiación solar puede ser uno de los factores más dañinos para nuestra piel y sobre todo cuando hay nieve de por medio. Esta puede llegar a reflejar como un espejo, hasta un 80% de la radiación solar. Te recomendamos que para evitar que esta envejezca y reseque más tu piel, recurras a cremas con protección solar alta y que sean resistentes al sudor y a la humedad. Un detalle esencial sobre todo si vas a hacer algún tipo de deporte en la nieve.

3. Reparar la piel evitará que te sumen más años: El uso de mascarillas hidratantes, de serums reparadores o de algún tratamiento u ampolla con Vitamina C o ácido hialurónico, serán tus hábitos beauty salvavidas. Estos serán la solución más rápida y efectiva para decir adiós a la piel fotoenvejecida y tirante.

4. No te olvides de las zonas delicadas: No dejes de lado los labios, ojos, nariz, pómulos, orejas, manos, cuello... Todas estas son áreas especialmente delicadas que tenderán a resecarse y a envejecerse antes que las demás. En este punto entran en escena los protectores de labios, la crema de manos, los guantes, las gafas de sol y nuevamente una crema de protección solar alta.





5. Para terminar, limpieza facial y after sun: La limpieza del rostro al principio y al final del día, es un paso esencial sea la época del año que sea. Una rutina de la que tampoco deberías olvidarte en invierno y, no solo por la limpieza de restos de maquillaje o de células muertas en la piel, sino porque se trata de la mejor forma de oxigenarla. Para finalizar, no te olvides de reparar la piel con un buen afer sun. Este toque final garantizará que tu piel esté radiante al día siguiente.

¿A qué esperas para ponerlos en práctica?