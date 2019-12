30 dic 2019

Tenías muchas esperanzas pero tu nueva crema no está funcionando. Te habías decidido a cambiar por las buenas experiencias de tus amigas, pero tú todavía no notas los resultados y te preguntas si has acertado con el cambio. Que no cunda el pánico. La efectividad de un producto puede ser discutible, pero nadie dijo que fuese instantánea.

A la hora de cuidarse tan importante como elegir bien un producto es ser constante a la hora de utilizarlo. Los periodos que se especifican en los productos o la publicidad no son un capricho del marketing, sino una recomendación a tener en cuenta si se quieren conseguir los resultados prometidos. Y también debemos tener en cuenta el momento del mes en el que nos encontramos, y las consecuencias habituales que esto tiene en nuestra piel, a la hora de evaluar su efectividad.

Los limpiadores son los productos más rápidos a la hora de actuar en nuestra piel. pinit Unsplash

Antes de entrar en detalle sobre el tiempo que necesita cada producto para comenzar a demostrar su efectividad, es importante tener en cuenta que, si decides cambiar tu rutina debes hacerlo paulatinamente. Tal vez un regalo de estas fechas o un capricho en rebajas te lleve a introducir nuevos productos en tu neceser, pero en ningún momento debes introducirlos todos a la vez y renovar tu rutina al completo, o someterás a tu piel a demasiado estrés. Y si tienes alguna duda siempre es recomendable consultar con un especialista antes de que sea demasiado tarde.

El producto más veloz a la hora de demostrar su efectividad es el limpiador, que apenas necesita un par de días. En el caso de los limpiadores específicos para pieles propensas al acné, los cambios comienzan llegar a partir de la primera semana. Otro de los más rápidos es la crema hidratante, que puede conquistarnos con su primer uso. Sin embargo, conviene esperar un par de semanas para que empiece a cumplir las expectativas. Si lo consigue podremos comprobar si la hidratación es constante y, ahora sí, proclamarla, o no, ganadora.

Las rutinas semanales son más potentes que las diarias, pero no son milagrosas. pinit Unsplash

Los tratamientos puntuales pueden producir cambios rápidos porque se trata de productos concentrados, pero no terminan con el problema de nuestra piel, sea el que sea, de la noche a la mañana. O tal vez lleve a nuestra piel a una purga que provoque un ligero empeoramiento antes de comenzar a mejorar. Una vez más la paciencia es importante en este caso, y puesto que se trata de un tratamiento semanal, deberemos darle un periodo de gracia mayor que a otros productos.

En el caso de los tratamientos contra la hiperpigmentación, los dermatólogos recomiendan ser constantes durante uno o dos ciclos completos de renovación de piel, unos dos o tres meses, para experimentar diferencias significativas. Y si no quieres trabajar en balde, procura no realizarlos en los meses de verano, cuando el sol está en tu contra.

El retinol, mejor con mesura y mucha mucha paciencia. pinit Unsplash

Para el retinol los expertos recomiendan una introducción gradual en la rutina, con el fin de prevenir enrojecimientos y sequedad. Una pequeña concentración de la fórmula cada dos noches nos ayudará a fortalecer nuestra piel. Y cuando lo extendamos a todo nuestro rostro necesitaremos un mes de uso constante para notar diferencias de tono y textura en nuestra piel.