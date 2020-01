HOUSE OF VAPE

3 ene 2020

Compartir en google plus

Cada vez están más claras las alertas de salud que conciernen al vapeo, una costumbre social aún demasiado joven como para haber sido estudiada en profundidad, pero que ya se conecta con algunas enfermedades pulmonares bastante preocupantes. Sí comienzan a aparecer por fin estudios sobre los efectos secundarios que el vapeo tiene sobre la piel, ya que los dermatólogos suelen ser los primeros médicos que se enfrentan a la sospecha de contraindicaciones del vapear a la vista de la castigada dermis de sus pacientes.

Aún son necesarios más estudios que conecten el vapear con daños concretos en la dermis. pinit HOUSE OF VAPE

Un estudio recientemente publicado en la revista científica 'Journal of the American Academy of Dermatology' constata la experiencia clínica diaria de los dermatólogos, que tienen que tratar casos de dermatitis, quemaduras y lesiones orales causadas por el vapeo. Sin embargo, el estudio reclama más investigación para averiguar efectos estéticos concretos y a largo plazo sobre la piel, aunque algunos dermatólogos ya avanzan que van a ser muy parecidos a los de los cigarrillos de nicotina.





VER 10 FOTOS Diez ampollas con efecto flash para lucir una piel luminosa

Estos médicos aseguran que el envejecimiento es un rasgo común de los fumadores de cigarrillos que ven también en lo vapeadores. La razón: ambas costumbren disminuyen la cantidad de oxígeno que llega a la piel, que termina sofocada y, a la larga, envejecida prematuramente. El proceso comienza con una pérdida de elasticidad, pasa a marcar las líneas de expresión y termina produciendo arruga y un tono apagado en la dermis. La deshidratación se generaliza en toda la cara. Eso sí: la herencia genética de cada cuerpo influye en lo visible del proceso. Aún así, ¿de verdad merece la pena este daño a la piel por esta rara costumbre de aspirar humo con sabores?