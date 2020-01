24 ene 2020

¿Quién dice que no has nacido con unos labios bonitos? No solo el grosor puede dotarles de esa belleza, unos labios equilibrados, sanos y bien maquillados pueden ser igual de atractivos que los de Irina Shayk o Gigi Hadid… o casi. Y si lo que necesitas es algún arreglito, hoy en día existen soluciones médico estéticas que, bien hechas, dan un plus a tus labios sin restarles naturalidad. Te lo contamos todo sobre esta parte de tu anatomía.

Bien hidratados

Todo comienza por aquí. Tener unos labios que no estén cuarteados ni tirantes es el punto de partida de unos labios bonitos. ¿Conclusión? No te cortes con el bálsamo labial, especialmente en invierno, y acuérdate de hidratar esta zona a menudo. Otra cosa: deja de una vez el (mal) hábito de fumar.

Ayuda extra

Una vez al mes utiliza una exfoliante suave específicamente diseñada para esta zona delicada. De esta manera eliminarás las células muertas de la superficie y los pellejitos y al maquillarte los labios estarán lisos y sin imperfecciones.

Con efecto

Si buscas proyectar tus labios, sírvete del perfilador. La clave está en que sea un tono más claro que el color del pintalabios. Este lápiz es también fundamental si tienes unos labios asimétricos y buscas equilibrarlos.

Rouge G Cherry Blossom Nº 62 Collector de Guerlain (23,70 €). Bálsamo Labial Bio-Eco de Apivita (5,50 €). Lip Sleeping Mask de Laneige (21 €, en Sephora). pinit

Paleta de color

En cuestión de gustos no hay normas. Ahora bien, si quieres que tu boca parezca más prominente, huye de los carmines oscuros, porque la empequeñecen. Los tonos rosas y corales reflejan la luz y crean la sensación de aumento. Y, claro, mejor de acabado brillo que mates.

Más volumen

Existe una técnica llamada Mobilift M6 Connect de LPG, que activa la producción de colágeno y elastina y redensifica la dermis de la zona periobucal. Este protocolo que reactiva los procesos naturales de rejuvenecimiento deja un aspecto muy natural. Requiere entre 6 y 12 sesiones.

Sin código de barras

Esas finas arrugas que aparecen en el labio superior afean mucho los labios, además de ponerte varios años encima. El láser fraccional de CO2 con radiofrecuencia a 30W regenera la piel sin daño térmico. Solo se necesita una sesión y la piel queda lisa y sin líneas.

Efecto carnoso

Con la edad los labios se afinan, pero hay una técnica de relleno que les da mayor proyección sin resultar antiestética: son las inyecciones de ácido hialurónico. En una sola sesión se consiguen unos labios más jugosos. No te preocupes por parecer que te han dado un puñetazo, porque esta sustancia es reabsorbible por el cuerpo y suele durar aproximadamente un año.