30 ene 2020

Durante los meses de invierno el clima frío, el viento, el sol y los cambios de temperatura eliminan la hidratación de la piel del rostro y, por tanto, también la de los labios, cuya piel es mucho más fina. “Este tipo de piel no tiene melanina, ni glándulas sebáceas ni sudoríparas, por lo que los labios no poseen una barrera protectora. Grietas y sequedad extrema son visibles si no reciben la hidratación adecuada, con la ayuda de bálsamos y cosméticos testados científicamente, lo que significa que están libres de agentes tóxicos”, explica el dermatólogo Jose María Ricart.

Para prevenir esa falta de humedad “es fundamental beber dos litros de agua diarios, exfoliar los labios una vez por semana al igual que el resto del cuerpo, ya que es una zona en la que acumulan muchas células muertas, y utilizar siempre un protector labial que los defienda de cualquier agente externo”, recomienda Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Sin embargo, debes tener cuidado con el bálsamo labial que eliges, ya que ciertos ingredientes pueden provocar la aparición de grietas.

Super Puffy Lips de SkinLabo (24 €). Petal infusion Lips and Cheek Tints de Darphin (33 €). Le Petit Remede de L’Occitane (12 €). pinit

Evita los bálsamos que incluyan fragancia, ya que el alcohol que contienen estas puede secar los labios y, además, los perfumes son la principal causa de dermatitis alérgica de contacto. El alcanfor, el mentol (estos se usan para proporcionar frescor durante la aplicación) y el fenol (se utiliza para crear un efecto de relleno) también producen irritación y pueden provocar erupciones cutáneas, por lo que es crucial que te fijes bien en la etiqueta de cualquier producto para labios antes de adquirirlo.

Aplica el bálsamo frecuentemente a lo largo del día, pero no te obsesiones con él, ya que una aplicación excesivamente repetida puede causar oclusión, sobre todo si su fórmula contiene algún agente un irritante, empeorando el aspecto de los labios agrietados.