12 feb 2020

A pesar de que la ciencia de la depilación ha evolucionado una barbaridad, y ya tenemos a nuestra disposición decenas de tratamientos que nos ayudan a olvidarnos de los incómodos pelos, todavía queda quien se resiste a abrazar la tecnología y sigue confiando en las rutinas de toda la vida. Y para espaciarlas en el tiempo lo máximo posible, los inhibidores de crecimiento del cabello pueden ser nuestros mejores aliados.

Lo más importante a la hora de lanzarnos a comprar un producto que posponga lo máximo posible el engorro de depilarse es asumir que no es una poción mágica que va a impedir que el vello crezca allí donde nos venga bien. A pesar de que existen en el mercado inhibidores que afirman que previenen la formación de folículos capilares y detienen el crecimiento del cabello, en realidad solo pueden ralentizarlo. Y los especialistas no se cansan de advertir que la fórmula para detener la aparición del pelo todavía no existe.

Si tienes el vello claro, las posibilidades de éxito son mayores.

A diferencia de la depilación láser, los inhibidores de crecimiento del cabello tienden a funcionar mejor en los tonos claros. Y, como cualquier producto de belleza, requiere un uso constante para conseguir unos efectos más prolongados y evidentes. Por ello, no nos conformaremos con una primera aplicación que tal vez retrase la siguiente unos días, y recurriremos a ella tras cada depilado.

La aplicación del inhibidor requiere constancia para ser eficaz

La constancia será primordial para conseguir que el vello se debilite con cada aplicación, y crezca con menos fuerza y más fino. Pero también es importante ser rápida a la hora de llevar el inhibidor a la zona que nos interesa, para que el producto llegue a la piel mientras el poro está dilatado.

Con cera, todo mejor

Por ello es importante tener en cuenta cuál es nuestro método de depilación habitual a la hora de preocuparnos por la frecuencia y la densidad de nuestro vello corporal. Y si la cuchilla nos proporciona un rasurado rápido para salir de un apuro, la depilación con cera ralentiza el crecimiento del cabello. Y además, elimina el vello desde la raíz, por lo que hace posible que el inhibidor penetre mejor y sea más efectivo.