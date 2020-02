13 feb 2020

Que el invierno afecta a la piel de tu cara, es obvio. Sin embargo, seguro que no eres tan consciente de que el frío, el viento y el contraste de temperatura también influyen negativamente en tus manos. Aunque esos no son los únicos factores que provocan que se sequen e incluso agrieten. Descubre qué hábitos son los más perjudiciales para tus manos durante la estación más gélida del año.

Te lavas las manos en exceso

Es cierto que durante el periodo de gripe es aconsejable lavarse las manos repetidamente. Sin embargo, este gesto puede estar haciendo que tus manos se sequen en exceso o se pelen. Esto es porque algunos jabones (sobre todo los de los sitios públicos, de menos calidad) aparte de eliminar la suciedad, también retiran los aceites esenciales que hay en nuestras manos.

Si eres de las que se obsesionen con el lavado de manos, es preferible que elijas una fórmula que sea lo más suave posible o incluso que optes por una limpieza que no contenga jabón.

Usas líquido desinfectacte

La obsesión por no estar en contacto con ningún microorganismo en el metro, el autobús, o en cualquier sitio público puede hacer que en tu bolso siempre esté listo para usar un producto desinfectante para manos. Lo malo es que estas fórmulas, a base de alcohol, pueden alterar la capa externa de la piel, causando irritación y descamación. Por eso es importante que después de usar este producto (del que en cualquier caso no deberías abusar) apliques una crema que ayude a reparar la barrera cutánea.

Te duchas con agua muy caliente

Darse una ducha de agua caliente al llegar a casa en los días más fríos de invierno es uno de los actos más relajantes y satisfactorios de esta estación. Por desgracia, esto no solo es malo para la piel del resto del cuerpo, sino que también afecta a la de tus manos. El motivo es que el agua excesivamente caliente puede eliminar los aceites de la piel y desproteger su barrera cutánea, produciendo así que esta se seque. La solución no es otra que acortar el tiempo que pasas debajo del agua (no debe ser superior a 5-7 minutos) y usar más bien agua tibia.

Por último los dermatólogos advierten de que la sequedad y descamación que sufren algunas personas en las manos en realidad pueden deberse a un eccema, ya que el frío incrementa sus síntomas y también causa brotes. Para lograr un alivio de manera temporal hay que ir a la farmacia a adquirir alguna crema que contenga corticoides y que nos aconseje el profesional, pero es recomendable consultar a un dermatólogo.