4 mar 2020

Todas hemos estado alguna vez aplicando bálsamo labial sobre nuestros labios como si no hubiera un mañana y, a pesar de ello, no hemos sido capaces de aliviar la sequedad y las grietas de forma 100% efectiva. Así que nos hemos resignado a pensar que esto es un efecto secundario del clima frío o incluso el resultado de que los ingredientes de nuestro bálsamo labial no son los adecuados. Sin embargo, unos labios deshidratados y con pellejitos podrían ser el reflejo de un problema aún mayor: una piel seca en el resto de la cara.

Los expertos aseguran que los labios son el barómetro perfecto para medir si el resto de la piel de la cara también está seca o no. Por tanto, tener los labios agrietados podría alertarte de que tu rostro necesita un extra de hidratación durante el invierno. ¿La solución? Usa durante esta época del año cosméticos que contengan ceramidas, ya que protegen la barrera cutánea manteniendo las células de la piel unidas, lo que se traduce en una piel hidratada y repulpante.

Aquaphor SOS Regenerador Labial de Eucerin (€) Brown Sugar Colour Balm de Camaleon Cosmetics (6,90 €) Colorful Gloss Balm Lip Honey de Sephora Colelction (8,95 €). pinit

Además, usar productos que retengan la humedad, como el ácido hialurónico y la urea, te ayudará a prevenir la piel seca tanto de la cara como de los labios. Y prueba a introducir en tu rutina facial cosméticos que contengan lanolina, ácidos grasos y escualeno, que también son activos que trabajan para evitar la pérdida de agua transepidérmica.

Si la piel de tu rostro está bien hidratada tus labios padecerán menos sequedad y grietas. En cambio, un bálsamo a base de vaselina, y que no contenga fragancia, es perfecto para mantenerlos suaves durante los meses mas frío. Y recuerda que lamértelos solo empeorará su aspecto, al igual que los cosméticos específicos para esta zona cuya formulación contenga demasiados aditivos o fragancias.