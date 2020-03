6 mar 2020

El 82% de las mujeres han sufrido acoso callejero, pero solo el 24% de las que lo han sufrido en España recibieron ayuda. Saber cómo actuar en una situación como esta no solo sirve de apoyo a la víctima, sino que también desalienta a las personas que acosan. Hablamos con Delphine Viguier–Hovasse, presidenta global de L’Oréal Paris, sobre Stand Up contra el Acoso Callejero, una la iniciativa de la firma de belleza en colaboración con la ONG Hollaback! para concienciar a la población sobre lo necesario que es ayudar en estos casos. El proyecto se lanza el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

¿Qué es Stand Up contra el Acoso Callejero?

Es un programa de formación basado en el estudio sobre el acoso callejero que L'Oréal Paris encargó a IPSOS y que investigara el alcance del acoso y su impacto desde dos puntos de vista: testigo y víctima. Este programa de formación se ha lanzado en 11 países y posee una web en cinco idiomas (inglés, francés, italiano, español y alemán), con el objetivo de enseñar a todo el mundo formas sencillas de hacer frente al acoso en la calle.

¿Por qué lucha una marca de belleza contra esto?

El acoso callejero es un impedimento significativo a la hora de sentir confianza en su vida diaria. Va en contra del empoderamiento femenino, robando su dignidad, la sensación de seguridad y los sentimientos de auto-realización. La misión de L’Oréal Paris es alentar y acompañar a las mujeres a vivir de acuerdo a sus propias reglas y deseos y a sentir confianza en todos los momentos de su vida. Como marca, nos proponemos derribar las barreras que se encuentran entre la mujer y sus ambiciones y deseos.

¿Cuál es la meta principal de este proyecto?

Formar a un millón de personas para finales de 2021 e impulsar la conciencia mundial para transformar este asunto por completo. Stand Up tiene como objetivo desalentar a los acosadores, apoyar a las víctimas y enseñar a intervenir a los transeúntes para que generaciones de mujeres y hombres sepan cómo ayudar.

¿Cómo pretende L’Oréal Paris combatir el acoso?

La formación Stand Up está aprobada por expertos para animar a los testigos a actuar. Está desarrollada por Hollaback!, una ONG fundada para luchar contra el acoso callejero. No solo el 86% de nosotros no sabe cómo actuar, sino que el 87% considera que es arriesgado intervenir. El método de las 5D (Distraer, Delegar, Documentar, Dirigirse, Dar asistencia) de esta organización está diseñado para evitar las consecuencias negativas a los testigos o a la víctima, con acciones principalmente indirectas para suavizar los incidentes y apoyar a las víctimas.

¿Qué pruebas hay de que este método funcione?

Hollaback! ha enseñado el método de las 5D durante más de 15 años, recibiendo miles de testimonios de cómo la gente fue capaz de poner en práctica estas simples herramientas y ayudarse mutuamente. Un estudio realizado por ellos estima que la metodología de las 5D ha reducido la violencia sexual en los campus americanos en un 17%.

¿Qué le diría a una mujer que ha sufrido este tipo de acoso?

El acoso callejero nunca es tu culpa. Este es uno de los problemas que durante años sucede o vemos que sucede y por el que podemos sentir vergüenza, incomodidad o miedo. El objetivo de este proyecto es darle la vuelta a eso. Cuando luchamos contra el acoso callejero, defendemos que las mujeres puedan acceder de manera igualitaria a los espacios públicos.