16 mar 2020

Tan solo el 4,3% de los trabajadores en España teletrabaja desde su domicilio más de la mitad de los días, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero el coronavirus ha conseguido que esta cifra aumente significativamente ya que ahora no nos queda más remedio que estar en casa en cuarentena, tanto trabajando como disfrutando en ella de nuestro tiempo libre y, cómo no, cuidándonos más la piel y aplicándonos los cosméticos de la manera más segura posible.

La rutina de belleza facial diaria la teníamos clara hasta el momento: limpiar el rostro tanto por la mañana como por la noche y después pasar a aplicar la crema y demás productos pero, ¿qué pasa con nuestra cara ahora que hay que extremar las medidas de higiene?, ¿debemos lavárnosla más a menudo o no es necesario?

Leche Limpiadora (16,45 €), Tónico Calmante (15,15 €), y Tónico Equilibrante (29,50 €), del ritual de limpieza en tres pasos de Cristina Galmiche.

“Lo ideal es limpiar el rostro tres veces al día, siempre y cuando el protocolo sea lo más respetuoso con la piel. La prioridad es hacer una higiene profunda, pero respetuosa con el pH”, asegura Cristina Galmiche, fundadora y directora de los centros de belleza homónimos. Si te pasas con los lavados o recurres a cosméticos más agresivos tu piel responderá negativamente, bien con exceso de grasa, bien con sequedad e irritación.

“Es mejor que no uses agua, ya que lleva cal y zinc, que agreden el manto lipídico de la piel. En su lugar utiliza leche limpiadora y retírala en seco, con ayuda de un tisú o dos; o, si eres de las que no sienten el rostro limpio si no lo aclaran con agua, hiérvela antes de ponértela en la cara u opta por la mineral”, aconseja la experta en piel. Después no te olvides del tónico, que se aplica con un algodón y no debe incluir alcohol en su formulación en ninguno de los casos y es mejor si tiene propiedades calmantes.

Leche multivitamínica desmaquillante rostro y ojos de Collistar (36,90 €). Vegan Milk Cleanser de Milk Makeup (38,55 €). Tónico de Lacanda de Amapola Bio (14 €).

Además, puedes aprovechar este refugio casero para dejar que tu piel descanse del maquillaje y de los filtros solares que le aplicamos a diario. Y, como no tampoco va a sufrir el impacto de la contaminación, seguro que terminas la cuarentena con una piel más bonita que cuando comenzó el confinamiento.