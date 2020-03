24 mar 2020

La cuarentena se ha revelado como el mejor momento para poner a punto nuestro cuerpo de cara a la temporada primavera-verano. Y aunque lo habitual es ocuparnos del rostro o el pelo a base de mascarillas casi milagrosas, tenemos tanto tiempo por delante que no hay excusas para olvidarnos del patito feo de los tratamientos beauty, los pies. Un olvido imperdonable si tenemos en cuenta que las sandalias están esperándonos en el armario.

Tal y como comentamos aquí, el mejor remedio natural para exfoliar nuestros pies está en la cocina. Y para ayudarnos a eliminar las durezas con una piedra pómez solo tenemos que poner en un recipiente dos partes de agua y una de vinagre de manzana, y meter los pies durante quince minutos.

Si la exfoliación se convierte en un suplicio, porque la cantidad de piel muerta en nuestros talones es mayor de la esperada, tal vez debamos plantearnos comprar un cepillo de pie con el que eliminar fácilmente la piel muerta a diario. O realizar una exfoliación casera más a menudo, ahora que ya sabemos los ingredientes que necesitamos.

Otra forma de hacer que tus pies estén hidratados, y por tanto saludables, en cualquier momento del año, es usando calcetines de gel. Gracias a su forro interno con este material, cualquier tratamiento hidratante para los pies es más intenso y efectivo, y ayuda a que la piel seca o agrietada se repare con mayor rapidez.

Tras exfoliar nuestros talones deberemos ocuparnos de hidratar convenientemente los pies, y la excusa de que no tienes una crema específica no sirve. Cualquier loción estándar funciona cuando se trata de hidratarnos, aunque es importante que no tenga una textura demasiado grasa.

Cuando ya hemos puesto a punto nuestra piel llega el momento de las uñas. Y comenzaremos nuestra rutina aplicando un suero de cutícula, que evitará que el color de la laca de uñas se astille o se pele. Posteriormente, aplicaremos el color que deseemos recordando una premisa básica para este lugar del cuerpo, y en estos tiempos de confinamiento: experimenta.