25 mar 2020

El sol es nuestra principal fuente de Vitamina D –nos aporta el 90% de la que necesitamos- pero, por razones obvias, el aislamiento no nos está haciendo sencillo poner disfrutar de él (quién pudiera tener una terraza ahora). Por suerte la exposición solar no es la única vía para aumentar los niveles de esta vitamina, sino que algunos alimentos y suplementos también son claves para ello. Además también hay gestos beauty que podemos hacer a diario para que no se nos ponga cara de acelga por no pode disfrutar de esos gratificantes rayos solares.

“En nuestro organismo la vitamina D mantiene sanos y fuertes nuestros huesos, ya que regula los niveles de calcio y fosforo; pero también tiene importantes funciones en el sistema inmune: cumple una función a la hora de evitar este tipo de enfermedades”, explica la doctora Paula Rosso, del Centro Médico Lajo Plaza. Por tanto es importante prestar especial atención a los alimentos que ingerimos ahora para no tener déficit de esta vitamina. Los que no deben faltar en tu dieta son:

· Pescado azul. Sobre todo el salmón, el atún y las sardinas.

· Marisco. Las ostras, las gambas y los langostinos son los que tienen la concentración más alta.

· Setas. Uno de los grandes básicos de la dieta para mantener altos los niveles de vitamina D.

· Aguacate. Es el alimento de origen vegetal más rico en esta vitamina.

· Huevos. Consúmelos enteros, ya que la vitamina D se concentra especialmente en la yema.



Aloe Vera Forever de Go4Co (32,50 €/ 1 litro; se recomienda tomar 120ml diarios). Arkosol Intensivo de Arkopharma (27,90 €/ 30 perlas).Vitamina D Nutrilite (22,20 €). pinit

Los médicos recomiendan diez minutos de paseo diario al aire libre, sin protección solar, para sintetizar la vitamina D. “Una opción para tomar el sol en la cuarentena es abrir las ventanas. Además de ventilar y llenar tu casa de aire fresco, te ayudará a mejorar tus niveles de vitamina D. Saca la cara por la ventana; nada de ponerse bajo ella con los cristales cerrados (estos bloquean el paso de los rayos y por tanto la formación de vitamina D)”, aconseja Ana Ibáñez, especialista en neurociencia y fundadora de Mindstudio.es. Y si tienes la suerte de tener terraza, patio o balcón, toma el sol cada día. Eso sí, “es muy importante que la exposición solar no sea excesiva ya que puede producir una quemadura. Con que pases 15 minutos diarios tomando el sol en el tren superior (cara, cuello, escote, pecho, brazos, tronco y espalda) es suficiente

Además, Carmen Navarro te propone unos gestos de belleza con los que combatir el aspecto cetrino de tu cara, provocado por la falta de sol:

· Activa la microcirculación. Para combatir la falta de luminosidad e incrementar la renovación celular, responsables de ese aspecto apagado, necesitas estimular la microcirculación. Los masajes manuales, con ayuda de un rodillo de jade o cuarzo, son tus aliados en este caso

· Estimula el sonrojo de mejillas. Mantén la boca abierta frente al espejo, tensa el labio superior y con los dedos índices bajo las mejillas, presionar hacia arriba sin dejar de sonreír. De esta manera no solo estimulas la zona de las mejillas para potenciar su aspecto saludable, sino que además están recuperando su firmeza.

· No te olvides de la hidratación. No es solo importante que recargues tu piel a diario con una crema que la hidrate, ilumine y aporte vitalidad; sino que aplicar una mascarilla semanalmente (mejor si te la aplicas en frío) también potencia la luminosidad e reforzará la hidratación. Las que contienen ácido hialurónico y hamamelis además de hidratar y reparar, calman y dan sensación de confort, y las que incluyen células madres vegetales en su formulación hidratan y aportan luminosidad.

Autobronceador 197 de María Galland (37,50 €). Sérum Vitamina C de Muti (79,50 €). Oceanik Mask de Ami Iyök (42 €). pinit



· Mascarilla casera. Puedes hacerte tu propia mascarilla a base de pepino (magnífico antioxidante por su contenido de vitamina C) y perejil (rico en vitaminas A, B1, B2, C y D). El primero nutre y el segundo ayuda a mitigar las manchas. Introduce ambos ingredientes (el pepino sin pelar) en un vaso batidor, añade 5 cucharadas de aceite de germen y tritura. Aplícale la mezcla resultante sobre el rostro y deja que actúe 15-20 minutos. Retira con agua tibia y se retira con agua templada. El perejil es rico en vitaminas A, B1, B2, C y D, y el pepino en vitamina C, magnífico antioxidante.

· Activadores el bronceado. Tener un poco de tono siempre ayuda, por lo que puedes comenzar a aplicarte autobronceador en el rostro desde ya y en unos días tendrás buena cara hasta nada más despertar. Y también puedes recurrir a la nutricosmética autobronceadora o a las bebidas naturales a base de aloe vera, que aparte de mejorar la pigmentación de la piel, refuerzan el sistema inmunológico, digestivo, respiratorio y articular.