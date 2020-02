4 feb 2020

Sabemos que, en ocasiones, la base de maquillaje juega malas pasadas. Y no solo porque cometamos errores a la hora de aplicarla, sino porque, a veces, la piel no está preparada o simplemente no hemos escogido la que se ajusta a las necesidades de nuestra piel.

Pero eso se acabó. Si después de todas las veces que hemos insistido en la importancia de aplicar un primer antes del makeup, aún no lo has probado, que sepas que hemos dado con un nuevo producto mucho más fácil de aplicar y capaz de cumplir con la misma función (y alguna adicional).

Hablamos de una bruma facial hidratante que hemos encontrado en lo nuevo Sephora y que te va a gustar tanto como a nosotras. Toma nota: Bruma Hidratante 'What it dew!?' de Fenty Beauty by Rihanna. (29,55 euros).

¿Para qué utilizarla? Las brumas son un cosmético multiusos que vale para todo. Puedes utilizarlas para antes, durante y después del maquillaje de la misma forma (tan sencillo como pulverizar el producto sobre el rostro). En todas ellas conseguirás varios beneficios: conseguir efecto buena cara de inmediato, alisar e iluminar la piel, hidratar al instante o evitar que el maquillaje se cuartee o se oxide provocando arrugas más marcadas o una piel seca e irritada.

¿Cómo aplicarla? Tan sencillo como agitar bien la bruma, cerrar los ojos, vaporizar a 25-30 cm del rostro y dejar que su compuesto de extractos de hierbas, como la borraja y el aciano, haga su trabajo. Su textura ligera y de rápida absorción no resulta pegajosa y es perfecta para todos los tipos de pieles.