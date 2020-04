1 abr 2020

Una de las (pocas) ventajas que tiene estar encerrado en casa por el coronavirus es que no solo le estamos proporcionando unos cuidados extra a nuestra piel, como las mascarillas que nos estamos aplicando frecuentemente, sino que también la estamos dejando descansar tanto del maquillaje como del protector solar diario. Sin embargo, a pesar de que la estás dejando respirar, ¿por qué te ha salido un brote de acné?

“Aunque lo normal es que tu piel hubiera mejorado durante el confinamiento al no estar expuesta al monóxido de carbón y al descansar del maquillaje y del protector solar, en algunos casos se puede ver alterada por una falta de aire fresco o por un exceso de activos cosméticos o de cuidados extra como una exfoliación agresiva o un exceso de hidratación por motivo de las mascarillas faciales” explica la facialista Cristina Galmiche. Por eso, según la experta en la piel, es “primordial que abras las ventanas de casa para ventilar tu hogar durante, al menos una hora al día, y que no abuses de los cuidados cosméticos, ya que un exceso de mismos también puede alterar la piel”.

Leche Limpiadora Very Rose de Nuxe (14,90 €). Conforting Toner de Mádara (€). Sérum Hyalu B5 de La Roche-Posay (34,50 €) Crema Regeneradora de Cristina Galmiche (39,50 €). pinit

Si notas que tu piel está alterada, e incluso si has sufrido algún brote de acné, lo más importante es que te relajes y no te vuelvas loca aplicando sobre tu rostro productos astringentes, ya que lo único que conseguirás con ello es sensibilizar la piel y entonces no solo tendrás granitos, sino que también te aparecerán rojeces.

Una vez hayas superado el pánico de ver tu cutis mal frente al espejo llega el momento de actuación. Tu ritual de belleza diario debe ser sencillo y nada agresivo. “Limpia tu rostro mañana y noche con una leche limpiadora en vez de con un limpiador espumoso, ya que el jabón puede secarla y ahora el objetivo es que tu piel tenga confort; después no te olvides del tónico –si es calmante o equilibrante mucho mejor–. Luego elige un sérum que aporte hidratación, pero que no contenga ácidos como el retinol o el glicólico–el ácido hialurónico es un ingrediente perfecto, ya que hidrata pero también regenera– y una crema regeneradora, que ayudará a que tu piel elimine los granos por ella misma”, aconseja la directora de los centros de belleza Cristina Galmiche.

Y, cuando termine el confinamiento te tocará pedir cita en tu centro de estética para que te hagan una oxigenación facial en condiciones.