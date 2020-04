3 abr 2020

Nos gusta la inteligencia de las redes cuando se trata de contrarrestar estas circunstancias complicadas por el coronavirus con todo el optimismo del mundo. Puede que estemos confinadas en casa y que el Covid-19 no nos permita ni salir al campo ni oler sus flores, pero eso no quiere decir que no podamos ponernos en situación apuntándonos a la tendencia más optimista de Instagram: la manicura floral. Las 'nail artists' son capaces de proponer diseños espectaculares, pero vemos otras muchas que recurren a pintarse sencillas margaritas en las uñas con un resultado fabuloso.

Simple y sencilla, la margarita al alcance de todas las manicuras. pinit

Nuestro diseño favorito, por su sencillez y por su naturalidad, es el que dibuja la mitad de una margarita. Basta con pintar un semicírculo amarillo en la base de la uña, del que tienen que salir los pétalos blancos. Para terminar, basta con pintar sobre cada pétalo un pequeñisimo rasgo negro. Y si quieremos ver las flores enteras, podemos dibujar el círculo amarillo en el centro de la uña y dibujar todos los pétalos. Es facilísimo.

Nuestro diseño de margaritas favorito: con los pétalos apretados y textura. pinit

Este tercer diseño tiene algo más de complicación, pero la verdad es que es tanto o más bonito que los anteriores. La manicura base es natural, pero en uñas alternas o en dos de cada mano añade una margarita pintada en un lateral. La flor está pintada con solo dos colores, amarillo y blanco, pero se busca cierta textura en los pétalos añadiendo varias capas de esmalte y buscando volumen con un punzón.





Un diseño de uñas solo al alcance de las manicuristas con talento para la pintura. pinit

Esta es una de las manicuras más delicadas, al alcance solamente de artistas que dominen el arte de la pintura. La verdad es que el diseño es súper detallista, con distintos tipos de flores perfectamente dibujadas, su tallo con hojas y una expresiva línea blanca cruzando cada uña.

Una manicura perfecta para probar en casa con las más pequeñas. pinit

No hemos podido evitar mostrarte esta versión primaveral de una manicura con margaritas: tiene un toque infantil perfecto para ensayar en casa con las más pequeñas de la casa. Los esmaltes son los mismos, pero los trazos son más pequeños y el centro de la flor lleva una simpática carita pintada.

La manicura más espectacular de la selección primaveral: sobre un esmalte dorado. pinit

Otra versión híper sofisticada para pedir a nuestra manicurista de confianza. Lleva las flores pintadas sobre una capa de esmalte dorado que, además, está decorada con cierta textura. La verdad es que queda espectacular el contraste entre rosa y dorado.